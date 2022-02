¿Gabriel Soto está listo para convertirse en suegro? Así respondió el actor de Televisa

Ciudad de México.- Todo indica que Gabriel Soto aún no está preparado para convertiste en suegro, pues considera que su hija mayor, fruto de su relación con Geraldine Bazán, es aún pequeña para debutar en temas del amor.

A pesar de que Elissa Marie cuenta ya con 13 años de edad y ya comenzó a trabajar en las telenovelas de Televisa, para el actor la adolescente sigue siendo una niña, y por eso cree que no está en edad para tener novio.

Todavía no, todavía está muy chiquita, ya está en la onda de ir a las reuniones y de que si este niño le gusta, si este niño no, pero novio no", dijo Gabriel en entrevista para el programa Hoy.