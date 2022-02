¡La hundió! Angélica Rivera estaría furiosa con Cynthia Klitbo por revelar infidelidades de Peña Nieto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Recientemente, el escándalo explotó frente al rostro de Angélica Rivera y de Cynthia Klitbo, después de que esta última revelara que el exmandatario de México, Enrique Peña Nieto le fue infiel a 'La Gaviota' durante su matrimonio.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

De acuerdo con el medio Chisme No Like, la exprimera dama de la República Mexicana y la actriz de El Privilegio de Amar estarían sufriendo una crisis en su amistad, debido a la imprudencia de Klitbo, ya que Juan Vidal, la actual pareja de la actriz fue quien reveló que las amigas no están en su mejor momento.

Para ella ha estado duro el asimilar que expuso de esa manera su amistad con 'La Gaviota'. Ella tiene una amistad muy bonita, pero pues obviamente parece que hubo un pequeño detalle de discusión, ella pecó de imprudente, porque es una gran amiga. Ellas se quieren, se adoran, pero pecó de imprudente.

Por su parte, tras este tras pie, Cynthia Klitbo se disculpó públicamente con Angélica Rivera, hecho que ocurrió a través del canal de YouTube de Inés Moreno, a quien mencionó que no debió haber hablado sobre la vida íntima de su amiga.

No tenía que haber hablado de la intimidad de mi amiga y nada más. No voy a hablar más del tema porque me importa más mi amistad.

Klitbo se disculpó asegurando que su amor por la exprimera dama es muy grande, por lo que no dudó en defenderla, el problema radicó en que habló de más.

Fuentes: Radio Fórmula