Adiós Chapoy: Tras 19 años en TV Azteca, Linet Puente queda fuera de 'Ventaneando' por dura razón

Ciudad de México.- La querida conductora Linet Puente, quien lleva 8 años trabajando en Ventaneando con Pati Chapoy, abandona los foros de TV Azteca por una delicada razón.

Linet se ausentó este martes del programa de espectáculos luego de 8 años al aire por una delicada razón que hizo pública en sus historias de Instagram, pues había preocupado a seguidores.

Y esque la conductora, quien tiene casi 20 años en TV Azteca, ha tenido algunas complicaciones de salud luego de haberse enfermado de Covid-19 en febrero.

Tras haber estado ausente de redes sociales desde el 7 de marzo, Linet reapareció en sus historias de Instagram para confesarle a sus seguidores que no está al 100 por ciento en el aspecto mental y físico.

Tras su difícil separación en 2020, Linet confesó que ha pasado por momentos complicados pues ha tenido que arreglar algunos asuntos de su hijo pequeño, además de un problema en la garganta que la ha aquejado desde antes del Covid.

Y esque antes de contagiarse del virus, a la conductora de Ventaneando se le detectó una bacteria en la garganta, la cual posiblemente siga ahí, ya que afirmó que desde que le dio Covid, no está segura de que haya desaparecido.

Hay una parte física que me está angustiando porque la garganta nomás no está bien. Antes del Covid tenía una bacteria que se trató y parecía que ya se había erradicado, pero como me dio Covid ya no supe si se fue al cien la bacteria", mencionó.