Adiós 'Hoy': Tras fama en novelas de TV Azteca y abandonar México, actriz deja Televisa por 'VLA'

Ciudad de México.- Una famosa actriz, quien tras varios años en telenovelas de TV Azteca y Televisa se fue a Estados Unidos a buscar una oportunidad en Hollywood y actualmente está envuelta en polémica al ser acusada de una infidelidad.

Se trata de Martha Higareda, quien saltó a la fama al protagonizar la película Amar te duele y después protagonizar telenovelas en el Ajusco como Enamórate y Las Juanas.

También participó en el melodrama Carita de ángel en el 2000 y ha estado en el programa Hoy, sin embargo, siempre descartó cambiarse de nuevo a Televisa ya que le era muy "fiel a su camiseta", pues en Azteca no contaba con exclusividad obligatoria y podía ir y venir.

Ahora que abandonó México y trabaja en Estados Unidos desde hace 15 años, la actriz inició una relación con Lewis Howes, exnovio de Yanet García. Y fue precisamente la llamada 'Chica del clima' quien lo señaló de presuntamente haberle sido infiel con Martha.

A pesar de que la exintegrante del programa Hoy no había querido hablar del tema, durante una dinámica en su cuenta de Instagram la joven se sinceró sobre este tema luego de que una persona le contó que recientemente terminó su noviazgo y que su expareja ya tenía una nueva relación.

Te entiendo perfectamente. Me pasó igual, terminé con mi ex y a las 2 semanas ya estaba en Tulum con Martha (Higareda)", escribió Yanet.

Ante esto, Martha respondió en entrevista con el matutino Venga la Alegría de TV Azteca, negando tajantemente esta situación.

Es muy triste que lo plantee así porque pues obviamente eso no es verdad, Lewis es una persona muy íntegra y cada vez que él tiene una relación él se mantiene con esa persona y con esa relación", explicó.

De la misma manera, la artista aseguró que ella verificó que Howes no estuviera en ninguna relación cuando comenzó a salir con él.

Fíjate que no me escribió un mensaje a mí en mi Instagram hasta que él estaba soltero, lo primero que hice fue meterme a su Instagram a ver... o sea, cuando alguien te escribe ves quién es, o sea, ya sabía un poco quién era, pero más profundamente y vi sus redes sociales y no tenía ninguna foto con ninguna novia ni nada".