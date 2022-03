Jonathan Kubben, novio de Aislinn Derbez, sacude a la farándula tras revelar turbio pasado

Ciudad de México.- Durante el mes de diciembre del 2021, Aislinn Derbez logró impactar al medio del espectáculo, después de sacar a la luz su relación con el fotógrafo e influencer, Jonathan Kubben, quien recientemente causó la misma sacudida tras revelar su turbio pasado en el mundo de lo ilegal.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Resulta ser que, recientemente, el CEO de 'Mom, I'm Fine' acudió a dar una entrevista en el podcast Comunidad Wemo, donde contó una de las experiencias más aterradoras que vivió en la vida, así como la forma en la que terminó relacionándose en actividades delictivas.

Según comentó el mismo Kubben, cuando era más joven, gustaba de jugar póker, por lo que comenzó a organizar apuestas clandestinas en su hogar, en Bélgica.

Según las palabras de Jonathan, solía ganar "buen dinero" e incluso en los días que peor le iba, conseguía hasta 25 mil euros. Sus reuniones comenzaron a hacerse más populares porque cada vez iban más abogados, médicos y de distintas clases sociales, pero todo cambió cuando su buena racha dio un giro.

Un día llegaron cuatro chicos, timbraron y le digo a un amigo que abra. Va a abrir la puerta y al momento que la abre escuchó una descarga eléctrica. En el momento que hacen eso pensé en la policía y yo estoy dispuesto a pagar multa . Cuando escuchó que grita y corre me doy cuenta no son policías

Escuchó que alguien sube y me pongo pálido, me pega alguien en la cara, caigo en el piso en el momento y veo a mi amigo, y siento algo frío y era una pistola. En ese momento decidí que ya no quería seguir en el mundo de las apuestas", reveló el fotógrafo