Adiós 'Hoy': Tras besarse con actor y volverse mujer, actor renuncia a Televisa y se une a 'VLA'

Ciudad de México.- Un famoso actor y comediante, quien estuvo durante décadas trabajando en Televisa y renunció para probar suerte en Hollywood, llega a TV Azteca luego de estar en Ventaneando para dar exclusiva a Venga la Alegría.

Se trata del querido Eugenio Derbez, quien confesó que en 2012 renunció a todos sus proyectos y a su contrato de exclusividad en la televisora de San Ángel para mudarse a Estados Unidos, donde se ha abierto paso en la meca del cine.

Tras aparecer en el programa Hoy y haberse unido a Pati Chapoy para celebrar los 26 años de Ventaneando el pasado mes de enero, el actor ahora da importante exclusiva a Venga la Alegría sobre la nominación al Oscar de la película en la que actúa.

Y esque su película CODA: Señales del Corazón, la cual ha ganado varios reconocimientos este año, está nominada en la ceremonia que se celebrará el próximo 27 de marzo.

El actor de programas como Al derecho y al derbez, Derbez en cuando y XHDRBZ, quien en plena pandemia dio de qué hablar al darse tremendo beso con su amigo Omar Chaparro mientras usaban cubrebocas y también se transformó en mujer para varios sketches, confirma que sí acudirá a la gala.

El famoso comediante platicó en exclusiva para la competencia de Hoy sobre el tema.

Al ser cuestionado por Ricardo Casares sobre si se ha visualizado ganando y subiendo al podio, dijo:

Créeme que me emociona, es un sueño que tuve toda la vida. Jamás me imaginé que fuera a llegar tan lejos. Les voy a confesar una cosa que no le he confesade a nadie: el vestuario que saco en la película, yo lo puse, a ese nivel de bajo presupuesto es la película".