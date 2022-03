Adiós TV Azteca: Tras retiro de novelas y veto de Televisa, actriz traiciona a Chapoy y llega a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una querida protagonista de novelas, quien confirmó que fue vetada de Televisa hace algunos años, dio un duro golpe a TV Azteca debido a que este jueves 24 de marzo regresará al programa Hoy para hablar sobre su nuevo proyecto en la empresa.

Se trata de la famosa actriz y conductora Angélica Vale, quien trabaja en San Ángel desde que es una niña y quien fue parte de melodramas como Soñadoras, Amigas y rivales y La fea más bella, la cual protagonizó junto a Jaime Camil y se convirtió en todo un éxito.

Pero su último proyecto con Televisa fue hace 4 años cuando hizo la novela Y mañana será otro día; se dice que esta resultó ser todo un fracaso y que por ello no la volvieron a contratar, hasta que en 2019 finalmente perdió su contrato de exclusividad y se fue a trabajar a Estados Unidos, donde actualmente reside.

Tras volverse agente libre, Vale y su famosa madre, la primera actriz Angélica María, pudieron visitar las instalaciones de TV Azteca y en una ocasión se les pudo ver acompañando a Pati Chapoy en el foro de su programa Ventaneando para hablar sobre la muerte de José José.

El año pasado la también imitadora dio una entrevista al programa La entrevista con Yordi y confesó que el dueño de Televisa, Emilio 'El Tigre' Azcárraga, la vetó a ella y a su familia cuando apenas era una niña y aseguró que en ese entonces no se apoyaba el talento infantil.

No hubo apoyo de Televisa jamás, no me querían nada y luego me vetan. ¿Tú sabes que a mí me sacaron con policías de Televisa Chapultepec a los seis o siete años?", explicó sobre el pleito que tuvo su padre con el poderoso ejecutivo.