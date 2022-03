Adiós 'Hoy': Tras 33 años en Televisa, Andrea Legarreta pierde exclusividad y se une a 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La conductora del programa Hoy, Andrea Legarreta, impactó a todos al aparecer en el programa de TV Azteca Ventaneando luego de 33 años en las filas de Televisa.

La esposa de Erik Rubín hizo tremendas declaraciones sobre su matrimonio en el programa del Ajusco luego de que en el pasado ya había expresado su deseo de alguna vez convivir con Pati Chapoy sin que se interponga el veto.

No me gustan los vetados. No me gustan los vetos. A mí me encantaría tener sentada un día a Pati Chapoy y platicar con ella", dijo Andrea en 2020.

Y esque se cree que la conductora habría perdido su contrato de exclusividad, como se reportó hace unos meses, ya que apareció en las pantallas del Ajusco para hablar de la invitación que le hizo Alejandra Guzmán a su esposo para estar en su concierto con Paulina Rubio.

Ya que la rockera bromeó con que él le tendría que pedir permiso para asistir, ya que ambas cantantes tuvieron romances con el exTimbiriche en su juventud, esto provocó mucho revuelo. ¿Será que Andrea no lo dejará ir?

En la entrevista transmitida en Ventaneando este lunes, fue la propia conductora quien apareció con Rubín y su hija mayor Mía para aclarar el tema.

"¿Me das permiso? ¿de ir a jugar con mis amigas?", le dice Rubín en tono de broma a Legarreta, a lo que ella responde entre risas:

Bien sabe que estaría padrísimo, la verdad es que ya lo habían invitado en su momento y no se coordinaron (…) Cuando me dijo: '¿cómo ves?' Me parece increíble, no me tiene que pedir permiso de nada".

Y agregó que le tiene aprecio a las dos: "A las dos las quiero, las conozco hace muchos años... trabajé con ellas, ahora sí que no fue en mi año, no fue en mi tiempo. Me encanta, me parece muy atractivo".

Al hablar de cómo sería el espectáculo, Rubín bromeó: "Se deschongan y después Andrea sale atrás en una silla, así de ganona", mientras que Andrea le respondió: "Qué payaso, evidentemente no". "El que ganó fui yo, la verdad", dijo dándole un beso a Andrea.

Hay gente... por ejemplo Erik saluda a mis exnovios... la verdad que no nos hace ruido nada, cada quien hizo sus vidas, fue hace muchos años y lo de las canciones y eso fue una manera divertida de promoción que les sirvió muchísimo y de paso a Erik".

Al ser cuestionado sobre qué canciones le ha dedicado a su esposa, el cantante dijo muy romántico: "Todo lo que hago es dedicado a mi bella esposo, todo mi amor".

Este próximo 1 de abril, la pareja celebrará 22 años de unión y revelaron su secreto para un matrimonio sólido:

Hay etapas en las que te caes gordo y tienes puntos de visa distintos pero también sin duda yo creo que cuando te das cuenta que sigues andando al mismo camino y el amor es lo principal pues ahí seguimos. Hemos crecido juntos, aprendido mucho y pasado etapas difíciles... imagínate, hemos cumplidos dos sueños con nuestras hijas. La realidad es que yo no me veo con otra persona y él tampoco (mientras lo pellizca)", dice Andrea.

"Yo tampoco mi amor, después del pellizcón", comentó Rubín entre bromas. Finalmente, al ser cuestionados sobre si han vivido una crisis de pareja fuerte que los haya cuestionado a ya no continuar, ambos respondieron:

Sí, como todas las parejas... al final todas las relaciones y amistades", comentó Andrea, mientras Erik agregó: "es bueno cuestionarse, quiero esto entonces tengo que luchar por esto y cuidarlo, eso es lo que hemos hecho".

Fuente: Canal de YouTube de Ventaneando e Instagram @andrealegarreta y @ventaneandouno