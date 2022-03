Blanca Guerra se defiende de acusaciones de Eugenio Derbez sobre burlarse de su trabajo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Eugenio Derbez colocó el nombre de México en alto, luego de subir al escenario de los Premios Oscar 2022 y celebrar el triunfo de la cinta CODA: Señales del corazón, en la que actuó y con la cual ganó tres categorías diferentes.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Tras esto, el actor mexicano lanzó varias acusaciones en contra de Blanca Guerra. Sin embargo, este día ella rompió el silencio y aseguró que nunca se burló del trabajo del comediante e incluso le auguró gran éxito a su película No se aceptan devoluciones.

Derbez recordó en entrevista con Gustavo Adolfo Infante cuando Guerra se mofó de su trabajo en el séptimo arte durante una proyección privada que hizo para la actriz y algunos miembros de la Academia Mexicana del Arte y Ciencias Cinematográficas para mostrarles la película antes mencionada.

Ante estas declaraciones, Blanca negó tajantemente lo relatado por su colega y durante una charla vía telefónica con el presentador del programa De Primera Mano dijo: "De ninguna manera, yo nunca he sido grosera con nadie y si Eugenio tiene esa impresión está equivocado, no sé por qué lo dice, la verdad".

Al escuchar la pregunta sobre si las cosas sucedieron como el ex de Victoria Ruffo las contó, Blanca objetó: "No, no, para nada, nada sucedió. No me invitó a mí, a mí no me invitó, invitó al Comité Coordinador de la Academia Mexicana de Cine, no a mí, y fue Mónica Lozano, la que destinó la invitación, la que nos participó esa invitación".

Asimismo, la artista confesó que le deseó lo mejor a Derbez. "Eugenio habló con mucha muy buena intención de hacer una función para recaudar fondos para la Academia, con lo cual agradecimos mucho, y al final que se terminó la película yo lo único que le dije fue que su película iba a ser un súper éxito en taquilla, lo cual sucedió".

Finalmente, Guerra manifestó que ella solo buscó dejarle claro a Derbez que los eventos benéficos que se hicieran para ayudar a la Academia Mexicana no interferirían en la crítica para entregar los Premios Ariel.

Que nosotros estábamos en una posición de que quedara clara que no porque se hicieran esas funciones o esa función para recaudar fondos y canalizarlos a la Academia, que bien los necesita, pero bueno, tampoco resolvía todo lo que necesita la Academia, entonces le dije 'no se vaya a malinterpretar, porque no es una moneda de cambio el Premio Ariel o la consideración de la Academia, eso se somete a una votación' nada más para que quedara claro que no por ofrecer su apoyo a la Academia se iba a ofrecer una posición favorecedora hacia la película a la hora de las votaciones en un momento si él la inscribiera", concluyó.

Fuente: Agencia México