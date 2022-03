Tras declaraciones de Adamari López, la novia de Toni Acosta no se calla nada y contesta

Miami, Estados Unidos.- En días pasados, Adamari López apareció en una entrevista, ahogada en llanto, en donde relataba lo duro que resultó para ella separarse de su expareja, Toni Acosta, quien a casi un año de su separación con la actriz de Amigas y Rivales, ya se encuentra en una nueva relación con la influencer mexicana: Evelyn Beltrán.

Derivado de esta situación y, casi, como sí se tratara de una respuesta, la actual pareja del bailarín español comenzó a mandar varios mensajes en Instagram desde donde gritaba el gran amor que siente por Acosta.

Gracias por estar conmigo cuando sentía que todo mi mundo se iba para abajo. Gracias por no dejarme y acompañarme siempre, pero sobre todo por alentarme a seguir a pesar de que no podía más. Gracias por iluminarme, por amarme y por no dejarme en la soledad

Pero los mensajes no terminaron ahí, ya que, rato después hizo una nueva publicación en donde destacó que Toni ser feliz, a pesar de todo.

A veces no nos explicamos el por qué de las cosas, pero tú has trabajado tanto que te mereces triunfar, te mereces ser feliz. Tus planes son grandes, tú eres grande, así que no olvides tu fortaleza y no pierdas la fe, comenta y decrétalo", posteó la influencer