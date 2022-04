Adiós 'Ventaneando': Tras estar preso y unirse a Chapoy, exactor de Televisa hace esto para vivir

Ciudad de México.- Un famoso actor reapareció en un programa matutino y confesó qué hace para sobrevivir luego de que dejara la actuación en Televisa y en el cine mexicano tras ser encarcelado por más de 20 años.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata del mexicano Cesáreo Quezadas, quien fue uno de los talentos infantiles más importantes de la Época de Oro del cine en México y quien saltó a la fama gracias al personaje de 'Pulgarcito'.

A inicios del 2021 el actor abandonó la prisión donde estuvo encerrado por más de 20 años debido a fue sentenciado por abusar a cinco de sus seis hijos. Se le acusó de los delitos violación equiparada, estupro, abusos deshonestos y pornografía infantil.

Las cámaras del programa Ventaneando estuvieron presentes al momento de su liberación a las afueras del Cereso de Mérida y aquí Cesáreo volvió a señalar que las acusaciones en su contra fueron totalmente falsas e injustas, destacando que sus hijos "nunca lo acusaron".

Mira en el minuto 47:

Asimismo, semanas atrás el histrión de 70 años confesó en la emisión de Pati Chapoy que a casi un año de su liberación no podía conseguir trabajo pues su encarcelamiento lo había marcado de por vida.

Si no eres moneda de oro, nimodo. Entender que cada persona tiene el derecho de criticar o acusar a un exviolador, expresidiario y todos los que hemos salido de allá tenemos ese tipo de estigma y más por ese tipo de delitos, dejan una manchota", expresó.

Por fortuna, Cesáreo ya pudo conseguir un nuevo trabajo totalmente alejado de la actuación y en una entrevista exclusiva con el matutino Sale el Sol de Imagen TV, contó que se autoempleó como chofer de una aplicación.

Me siento bien porque no tengo obligación honoraria, cuando tengo sueño o cansancio, digo ya no es responsable seguir y me voy a descansar dos horas y ya estoy puestísimo, trabajo hasta 16 horas", relató.

Quezada comentó que además de volver a trabajar, también está dándose el tiempo de hacer actividades que le gustan y por ello comenzó a practicar softbol en una liga regional.

Tengo una buena reputación, no he tenido ningún problema pero me negaron la posibilidad de trabajar, se me hace injusto que no me den oportunidades de trabajo", agregó.