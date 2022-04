¡Fuertes declaraciones! Frida Sofía insulta a Enrique Guzmán a quien calificó como un "puerc$%"

Miami, Estados Unidos.- Luego de haber sido detenida en Miami y estar en el ojo del huracán, la cantante Frida Sofía declaró en entrevista que a pesar de todo lo que ha pasado, mantiene la postura en contra de su familia, en especial de Enrique Guzmán, su abuelo y a quien denunció por haber abusado de ella cuando tenía cinco años de edad.

Fue ante las cámaras de el programa El Gordo y la Flaca que la cantante se sinceró sobre todos los acontecimientos que ha tenido que enfrentar, no solo el de haber confesado hace un año haber sido víctima de abuso, sino que también recordó a su media hermana, Natasha Moctezuma quien perdió la vida hace algunos meses.

En ese sentido, la cantante señaló que su media hermana no la ha abandonado e incluso, se refrió a ella como un ángel que la cuida.

“Es mi ángel y me protege contra cualquier cosa, contra todos, o sea, contra todo… aquí la tengo, este es su collar, lo cargo conmigo siempre, y ella sabe, ella sabe todo”, manifestó.

Sin embargo, el momento nostálgico pronto se tornó en un ligero coraje, pues Frida Sofía declaró ante el programa que su madre, la cantante Alejandra Guzmán no se ha comunicado con ella; incluso, señaló que de hacerlo, seguramente sería a través de sus representantes, por laque quedó claro que la relación entre ambas sigue siendo distante.

“Yo creo que ella no llama, está acostumbrada a mandar a sus representantes, pero yo me represento sola, no tengo ningún problema”.