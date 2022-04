'Pepillo' Origel presume que la pintura de Silvia Pinal, hecha por Diego Rivera, ya es de él

Ciudad de México.- Hace algunos días Juan José Origel dio de qué hablar después de revelar que Silvia Pinal había preparado todo para el día de su muerte, esto incluye haber preparado a sus herederos, entre los que se encuentra el periodista.

Esta noticia causó polémica entre los medios de comunicación, puesto según sus propias palabras, él heredaría la pintura que Diego Rivera le había hecho y recibió para el día de su cumpleaños.

Yo he platicado con la señora Pinal y me dijo que ya está todo arreglado, hasta a mí me dejó herencia, el cuadro de Diego Rivera" declaró el presentador