Pepillo Origel revela que estará dentro de la herencia de Silvia Pinal; esto recibirá

Ciudad de México.- El periodista de espectáculos, Juan José Origel, sorprendió a su público al confesar hace unos días que recibió una invitación para formar parte de la primera edición del reality show La casa de los famosos, pero la rechazó.

Ahora, a través de su programa Con Permiso, el comunicador le presumió a sus espectadores que su gran amiga y colega, Silvia Pinal, lo contempló en su testamento como uno de los herederos de su fortuna.

El conductor reveló que la primera actriz mexicana le confesó que decidió heredar en vida a sus hijos; sin embargo uno de sus más preciados bienes será exclusivamente para Pepillo Origel.

Aunque no quiso entrar en detalles sobre lo que le tocó a cada uno de los hijos de doña Silvia, sí habló de lo que ella decidió dejarle:

Yo he platicado con la señora Pinal y me dijo que ya todo está arreglado, hasta a mí me dejó herencia; el cuadro de Diego Rivera", aseguró.