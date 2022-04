¡Rompen el silencio! Pepe y Ángela Aguilar hablan sobre las fotos de la cantante con Gussy Lau

Ciudad de México.- Hace algunos días, se reveló que la cantante de regional mexicano, Ángela Aguilar sí tenía una relación con el compositor Gussy Lau, quien es 15 años más grande que ella, todo después de haberse filtrado unas fotos donde ambos aparecen muy románticos, situación que a su vez orilló a la intérprete de Ahí donde me ven, a difundir un video donde, al borde del llanto aseguró haberse sentido violentada.

En ese orden de ideas, tanto la cantante como su padre, Pepe Aguilar, abordaron el tema y destacaron cómo es que los ha afectado, tanto en el ámbito familiar como en el profesional, pues los integrantes de la familia se encuentran envueltos en la polémica.

Fue para el programa El Gordo y la Flaca que tanto la cantante como su padre, dijeron estar tranquilos sobre lo acontecido; sin embargo, sus declaraciones fueron breves debido a que fueron vistos en el aeropuerto de Nueva York, pues cabe recordar que se encontraban en París desde donde afrontaron la situación.

Al cuestionarle a Ángela cómo es que se sentía respecto al apoyo que había recibido por parte de su público, se remitió a enviar bendiciones a todos, no sin antes reconocer que su enfoque está en la música y en lo que le depara para el resto del año en el ámbito profesional.

La cantante cuya popularidad ha ido en ascenso, descartó que la filtración de las fotografías haya sido con la finalidad de perjudicarla, hecho por que se negó a manifestarse contra quienes a su vez, abordaron la relación que tiene con el compositor mientras ella estaba ausente.

“Honestamente no, puro amor, pura paz y pura buena vibra para todos”, manifestó.

De manera tajante, Pepe Aguilar reconoció que todo lo que tenga que ver con su familia lo orillará a defenderlos, hecho por el que incluso, también se negó a pronunciase contra sus retractores pues incluso, dijo que no era el espacio adecuado para ello y lo que, tiene que ver con su familia, en familia es como se arregla.

“Si me diera el deseo este no sería el lugar para decírtelo, porque estamos afuera de un aeropuerto y es un tabloide televisivo, si estás hablando de cosas de familia, eso se arregla en familia, así es la vida, así debe ser, así es la forma en que me enseñaron mis padres”, dijo el padre de la cantante.