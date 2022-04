¿A la cárcel? Polémico actor de Televisa e influencer es detenido mientras graba un VIDEO

Comparta este artículo

París, Francia.- Un controversial actor de Televisa que antes de arrancar su carrera en la televisora de San Ángel, saltó a la fama como influencer fue detenido por agentes de la Policía mientras grababa un video en París, Francia. ¿Irá a la cárcel?

Se trata del polémico influencer Kunno, quien además de grabar videos en TikTok y compartir su música en redes, tiene una carrera como actor, la cual incluye ya un capítulo de la serie Como dice el dicho, de Televisa.

Kunno fue detenido hace unos días en París, cerca de la popular Torre Eiffel, en la capital francesa mientras grababa un video para sus redes sociales.

¿La razón? De acuerdo con autoridades de Francia, el joven influencer estaba en una zona restringida del monumento histórico, situación que se castiga con cárcel. Ante esto, agentes de la Policía se acercaron a Kunno para arrestarlo.

Sin embargo, este no fue esposado ni mucho menos, contrario a esto, los policías dejaron que el también actor se fuera, no sin advertirle que no tendría una segunda oportunidad.

Cabe destacar que Kunno reveló que a sus seguidores que por un momento creyó que sí sería encarcelado, no obstante, al ser solo un turista, los oficiales no fueron severos con él.

Actualmente, el también actor viajó a Río de Janeiro, en Brasil, debido a que participó con una famosa marca de joyería en el carnaval de esa ciudad.

