Se desfiguró: Tras firmar con Televisa, exactriz de TV Azteca deja 'Hoy' y aparece ahogada en llanto

Ciudad de México.- Una polémica actriz, quien ha dado mucho de qué hablar por abusar de las cirugías, traicionó a Televisa y a solo unos días de integrarse al programa Hoy, este lunes 25 de abril reapareció en el matutino de la competencia e hizo una fuerte declaración.

Se trata de la también cantante cubana Lis Vega, quien ha actuado en telenovelas como Contra viento y marea, Duelo de pasiones y Zacatillo, un lugar en tu corazón, pero actualmente ya lleva 8 años desaparecida de los melodramas.

Además de haber sido vetada de San Ángel por unirse a TV Azteca para participar en el reality Sí se puede hace varios años, otro de los escándalos que han perseguido a la oriunda de Cuba es su supuesta adicción al bisturí.

Lis ha desatado fuertes crítica debido a su dramática transformación física producto de las cirugías y miles de internautas y periodistas consideran que la cubana ya se pasó con sus 'arreglitos' pues cada vez está más irreconocible y desfigurada.

Apenas la semana pasada Vega confirmó su regreso a Televisa y por la puerta grande, pues fue confirmada como una de las participantes de la tercera temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy.

Sin embargo, este lunes traicionó al programa Hoy y se unió al matutino de la competencia pero no es Venga la Alegría sino Sale el Sol.

La cubana de 44 años de edad volvió a los foros de Imagen TV para presentar su música urbana y además participó en algunas secciones del programa como Trapitos al Sol donde hizo fuertes declaraciones.

Somos lo que tenemos en el corazón, mucha gente no me conoce y es muy fácil juzgarme pero ¡no pasa nada!, todo está bien", dijo en un inicio.

Lis confesó que a ella ya nada le duele, refiriéndose a las críticas, pero explicó que para ella lo más importante es su familia y con la voz entre cortada reveló que su mayor miedo sería no volver a ver su madre, con quien no ha podido convivir desde hace 3 años.

Híjole, me da mucho miedo no volver a ver a mis padres, bueno ya ahorita a mi madre, tengo 3 años de no verla, me daría mucho miedo no verla, es que ella está en Cuba pero ya gracias a Dios le estoy haciendo todos los trámites para que venga", relató al borde del llanto.