Se volvió mujer: Tras veto de Televisa y debutar en TV Azteca, villano de novelas llega a 'VLA'

Ciudad de México.- Un famoso villano de melodramas, quien empezó su carrera en TV Azteca y luego triunfó en Televisa, aparece en Venga la Alegría para defender a su expareja de ataques de otra actriz.

Se trata de Salvador Zerboni, quien empezó su carrera en 2005 al participar en Machos, telenovela del Ajusco. Luego estuvo en Telemundo y en 2007 debutó en Televisa en RBD, la familia, además de también estar en La Reina del Sur y Capadocia.

El actor mexicano participó en melodramas como Lola, Érase una vez, Abismo de pasión, Libre para amarte, Quiero amarte, A que no me dejas, El bienamado y Nosotros los guapos, aunque el año pasado hizo Parientes a la fuerza, en la cual se transformó en mujer.

Como se recordará, Zerboni fue vetado por Televisa, luego de dejar a medias la novela Lola Érase Una Vez, pues fue llamado en Hollywood para una película con Andy García, por lo que recibió una amonestación de la empresa.

Con la ayuda de su mánager, quien habló con ejecutivos, pudieron perdonarlo y en 2009 se unió a la serie El Pantera, aunque con menos paga. Ahora, sin contrato de exclusividad o temor al veto, se unió a la segunda temporada de La Casa de Los Famosos en Telemundo.

A pocos días del estreno, el actor dio una entrevista al matutino de TV Azteca pues defendió a su expareja Ivonne Montero de los ataques de su excompañera en la obra Amor de Tres, Aleida Núñez, con quien se reencontrará en el mismo reality.

¿Aleida le quitó a Ivonne el protagonismo? No lo creo... Imposible (...) que le pongan una corona, pero vamos a hablar de una actriz con una persona que trabaja de vedette, son cosas distintas. Ambos trabajos respetables, que son grandes actrices como mi Ivonne".

Sobre si reviviría el romance con ella, dijo: "Es una mujer guapa pero van mujeres espectaculares. Hubo una historia pro creo que me enamoré más de la situación, de su hija, de su nena espectacular, de la situación que pasó, Diosito me dio fuerzas para poder apoyarla y eso fue lo bonito (...) Te puedo decir que no, que sí, pero da igual lo que piense porque todo cambia en un día".

Finalmente, sobre Niurka en el reality, el actor comentó: "Falta que yo quiera también, son cosas muy distintas. Estoy libre pero no disponible".

