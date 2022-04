Frida Sofía y Alejandra Guzmán: Así reaccionó la joven al ser desheredada por su madre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La cantante Alejandra Guzmán está dando mucho de qué hablar, luego de que saliera a la luz que presuntamente desheredó a su hija Frida Sofía. Esto luego de varios meses de peleas, acusaciones y el nulo apoyo de la artista a su hija, quien acusó a su abuelo Enrique Guzmán de abuso cuando era una niña.

La cantante mexicana se colocó en medio de la polémica luego de que se difundieran unos audios en los que presuntamente se escucha a la intérprete revelar los planes que tiene para cambiar su testamento y dejar como heredero universal a su sobrino Apolo, hijo menor de Luis Enrique Guzmán.

Ante este escenario, Frida retomó su cuenta de Instagram y por medio de sus historias colocó un video donde aparece un hombre disfrutando de una celebración en la nieve con la frase: "Como cuando te 'desheredan' pero la fiesta sigue".

Pero esto no fue todo, pues en otra publicación la influencer compartió una imagen con la siguiente texto: "La persona que más necesitaba me enseñó que no necesito a nadie".

En los audios filtrados, aparentemente Alejandra da instrucciones de que su única hija solo reciba uno de los tres departamentos que compraron en sociedad en Florida.

Y el 100 por ciento que sea para ella y que arregle su vida y sus cosas, que Dios la bendiga. Yo no necesito ni verla ni nada, ya que se haga cargo ella, de su vida", manifestó la rockera según se escucha en la grabación.

Tras difundirse esta información, Mayela Laguna, madre Apolo, quien ahora cuenta con solo 2 años de edad, confirmó esta información en el programa De primera mano, y ante los comentarios sobre si sabía que Alejandra le heredaría su fortuna al pequeño, Laguna manifestó: "Sí, pero no tengo ninguna opinión al respecto, está bien".

Fuente: Agencia México