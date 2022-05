Al borde del llanto, Alessandra deja en shock al revelar esto de su matrimonio con Eugenio Derbez

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Alessandra Rosaldo se conmueve en plena alfombra roja y tras 16 años juntos, revela algo que nadie sabía de su matrimonio con Eugenio Derbez, dejando en shock a todos.

La cantante se mostró muy orgullosa de su esposo durante la premiere de la cinta The valet celebrada en Los Ángeles. En entrevista con Despierta América, Alessandra se mostró muy conmovida al acompañar a su marido a esta gala y revelar qué siente de su éxito.

Híjole... No te lo sé explicar, porque hay una parte de mí que lo veo como mi marido, y hay otra parte en la que digo ¡Oh my God, es Eugenio Derbez!", dijo con la voz entrecortada.

La cantante recordó cuando no tenía ninguna relación con el comediante, revelando algo que nadie sabía de su matrimonio: que ella era su más grande fan antes de enamorarse, por lo que nunca pensó acompañarlo en instantes tan importantes en su vida.

Me acuerdo de cuando yo lo veía en mi casa hace 25 años, que nos juntábamos en mi casa exclusivamente para ver XHDRBZ, porque era el momento familiar para verlo, y digo ¡no puedo creer que sea mi esposo!, o sea, ¿en qué momento?".

Y agregó: "Jamás me hubiera imaginado cuando yo lo veía y me moría de risa, y el Súper Portero que era mi máximo (...) y ese es el señor con el que estoy casada, o sea no sé cómo explicártelo, es muy raro, porque por un lado conozco perfecto al hombre, pero también está la estrella".

Por su parte, Eugenio aseguró que este filme es su mejor proyecto: "Estoy feliz porque creo que esta película, de todas las que he hecho en Estados Unidos, yo creo que es la que más me gusta, tiene mucho humor, tiene mucho corazón".

Finalmente, el artista contó que a pesar de haber tardado 7 años en escribir el guion, ahora está feliz por el resultado y el mensaje que desea dar a la comunidad latina en Estados Unidos.

Es como un homenaje para toda la clase trabajadora, para todos los latinos inmigrantes que están en este país, que están a veces de valet parking o en una cocina, toda esta gente que hace que el país funcione, que el país camine desde muy temprano, pero que a la vez son invisibles, es como una carta de amor para todos los inmigrantes", concluyó.

