¿Luto en Televisa? Tras veto de TV Azteca y desaparecer 23 años, dan fuerte noticia de famosa actriz

Ciudad de México.- La productora de Televisa Carla Estrada dio una inesperada noticia sobre una exitosa y querida actriz, quien lleva 23 años retirada de las telenovelas luego de acabar vetada de TV Azteca.

Se trata de la mexicana Ana Colchero, quien hizo su último melodrama desde 1999 y desde entonces su vida se ha vuelto un misterio pues ella desapareció del medio artístico y ha mantenido un muy bajo perfil desde entonces.

La estrella nacida en Veracruz comenzó su carrera en 1990 con la televisora de San Ángel donde realizó proyectos como Yo no creo en los hombres, Destino, Corazón Salvaje y Alondra.

Posteriormente en 1997 Ana decidió cambiarse a las filas de la empresa del Ajusco para grabar la telenovela Nada Personal donde compartió créditos con Demián Bichir pero las cosas no salieron como espera. Aunque el proyecto batió niveles de rating al inicio, más tarde la audiencia se desplomó y la actriz optó por abandonar las grabaciones, siendo reemplazada por la actriz Christianne Gout.

Colchero inició un proceso legal contra TV Azteca al tiempo y los demandó por incumplimiento de contrato, por lo que habría acabado siendo "vetada de todas las televisoras mexicanas".

Luego de tanto misterioso sobre su paradero, Carla Estrada y el actor Ariel López Padilla revelaron qué pasó con la actriz durante todos estos años de ausencia en la televisión mexicana.

Durante la presentación por la primera retransmisión de Corazón Salvaje en el Canal Tlnovelas, el histrión y bailarín destapó dónde vive y a qué se dedica Ana, a quien considera una gran amiga:

Yo sé por contactos indirectos que vive en España y escribe, yo la busqué en algún momento y me sorprendió que no me contactara porque hay una gran amistad", explicó Ariel.