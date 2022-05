Iván Cochegrus expone en un audio filtrado a la familia de Silvia Pinal

Ciudad de México.- El productor Iván Cochegrus, dio la cara ante la prensa con el fin de afirmar que la primera actriz Silvia Pinal se encuentra bien salud, además de que se filtró un audio en su contra.

Aunque la relación de Iván con la familia Pinal podría estar en riesgo debido a que Gustavo Adolfo Infante, compartió un audio en el que expone al productor por hablar indiscreciones de Luis Enrique Guzmán.

En el audio se puede escuchar que el único varón de Pinal tendría una relación con una empleada de la pizzería que tiene con su mujer, misma a la que ya le busca otro trabajo.

Ya no están juntos (Mayela y Luis Enrique), ya se salió de la casa y vive en el departamento, el niño lo tiene ella. En el departamento de Luis Enrique, pero hay días que Luis Enrique se va con ella, y él, veía una entrevista de Maxine (Woodside), me la mandó Efi (Efigenia, la asistente de Silvia Pinal) donde decía esta Mayela: ‘Ahorita andamos como novio’, pero está lurias esta mujer", comentó.

Incluso Iván mencionó que Luis Enrique lo contactó para que la recomiende en el Gobierno, pues su actual esposa no la quiere más en la pizzería.

Me habló Luis Enrique la semana pasada, hay otra mujer, una muchachita que trabajaba en la pizzería, muy bonita, que trabajaba en la pizzería, creo que por ahí viene el problemita, porque me dijo Luis Enrique: Iván ayúdame con Mary, consíguelo trabajo porque no la quiere Mayela, ya me la corrió de la pizzería’. Entonces supuse que anda con esa niña porque trae un interés de que yo le consiga trabajo en el gobierno", agregó Iván Cochegrus.