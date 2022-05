Conmoción en Televisa: Pepillo Origel desmiente pleito con Sylvia Pasquel: "¡No echen mentiras!"

Ciudad de México.- Durante la tarde de este domingo, 15 de mayo, Juan José Origel decidió poner fin a los rumores de una presunto pleito que tuvo con Sylvia Pasquel el pasado martes, cuando el periodista habría declarado que Silvia Pinal volvió a los escenarios por falta de dinero.

El pasado 10 de mayo explotó un escándalo entre el conductor de Con Permiso y la Dinastía Pinal, cuando presuntamente Sylvia Pasquel habría llamado al excompañero de Pati Chapoy para reclamarle por insinuar en su programa que la diva carecía de dinero y que por eso había decidido participar en la puesta en escena de Caperucita, ¡qué onda con tu abuelita! A sus 90 años de edad.

Y es que según algunas reportes, fue el mismo Pepillo quien declaró que Sylvia Pasquel lo había contactado para hacerle el presunto reclamo.

La Pasquel me habló para reclamarme que porque yo había dicho que Silvia estaba pobre y por eso trabajaría en la obra. Nunca dije que estaba pobre porque no está pobre, al revés, dije que tenía todo y que si por alguna razón (le faltaba)... aquí estaba yo para solventar sus gastos

Sin embargo, fue le mismo Juan José Origel quien declaró a través de su cuenta oficial de Instagram que Sylvia Pasquel nunca le había reclamado nada al respecto.

No es cierto, ¡Silvita no me reclamo nada!, ¡No echen mentiras!", declaró el comunicador