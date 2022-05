Adiós Televisa: Tras 15 años, Galilea Montijo 'renuncia' a 'Hoy' y debuta en matutino ¿de TV Azteca?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La aclamada conductora Galilea Montijo dio un duro golpe al programa Hoy pues luego de 15 años al aire los abandonó y traicionó al debutar en un exitoso matutino que no pertenece a Televisa. ¿Llegó a TV Azteca?

Como se sabe, en los últimos días se ha estado especulando que la mujer nacida en Guadalajara, Jalisco, tendría los días contados dentro del matutino de Las Estrellas ya que presuntamente los altos mandos de San Ángel la querrían sacar porque se cansaron de sus escándalos y "desgastada imagen".

Rumores señalan que los poderosos ejecutivos de Televisa querrían sacar a 'La Gali' de Hoy y al menos este lunes 16 de mayo lo consiguieron pues la tapatía dejó el programa. Sí, al aire solo se pudo ver a Andrea Legarreta, Raúl Araiza, Arath de la Torre, Paul Stanley, Tania Rincón y Andrea Escalona.

Desde el pasado fin de semana, Montijo había adelantado que no se presentaría en el matutino pues viajó a la ciudad de Nueva York, pero lo que sus miles de seguidores no esperaban era verla conduciendo otro programa que no pertenece a San Ángel.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la conductora de 48 años presumió por todo lo alto que se unió al programa Despierta América de Univisión para celebrar su 25 aniversario.

Sí, Galilea fue elegida para estar en la transmisión especial de este importante matutino de Estados Unidos que se realizó en calles neoyorquinas donde compartió micrófono con Alan Tacher y estuvo conviviendo con invitados como el aclamado actor Eugenio Derbez.

¿Galilea se mudará definitivamente a las filas de Univisión? Aunque aún no hay nada confirmado, desde hace semanas distintos periodistas reportan que en Televisa tendrían todas las intenciones de mandar a la conductora a su televisora hermana.

Galileas Montijo que sí va a pelar gallo que porque anda grabando unos promocionales. Algunos dicen que son de Mujeres Asesinas pero otros aseguran que la van a mandar a Estados Unidos", comentó Alejandro Zúñiga hace un tiempo.

