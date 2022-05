Adiós a una grande: Tras desprecio de Televisa, Origel confirma terrible noticia de Talina Fernández

Ciudad de México.- Talina Fernández, exconductora del programa Hoy que estuvo durante años en las filas de Televisa antes de ser 'abandonada' por la televisora, es despedida por ejecutivos de Imagen Televisión luego de haber sido contratada en Sale el Sol.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Así lo reveló el periodista de espectáculos Juan José Origel en el programa Con Permiso, señalando que la 'Dama de Buen Decir' salió del aire por una reestructuración que hicieron ejecutivos en la empresa, reemplazándola con Mónica Noguera.

Pepillo comentó que ni siquiera le avisaron al público de Sale el Sol y simplemente la despidieron de sus filas, por lo que la reconocida conductora no volverá a estar al aire.

Esta noticia no me gustó nada porque es una de las conductoras más importantes y queridas d México que tiene años de estar en la televisión. Sale, pero sale definitivamente mi querida Talina Fernández. Sin avisar al público la sacaron del matutino", dijo.

Martha Figueroa comentó que es una lástima ya que es una gran conductora y tenía muy buena relación con todos, sin embargo, Pepillo aclaró que esta fue una decisión de altos ejecutivos.

Por otro lado, Pepillo comentó que quien se unirá al elenco del matutino será Mónica Noguera, quien ya había anunciado su salida del programa De Primera Mano hace unas semanas. Incluso, comentó que sería por roces con el titular, Gustavo Adolfo Infante.

Quien se integra es Mónica Noguera. Ella a más tardar a fin de mes ya va a estar ahí. Dicen las malas lenguas, que como que no había mucha empatía con Gustavo Adolfo Infante".

Martha, por su parte, lanzó una dura crítica a Gustavo, afirmando que nadie se lleva bien con él.

Nadie tiene empatía, perdón, ¿vamos a decir mentiras o qué? Nadie se lleva bien con él, él no se lleva bien con nadie, a él no le cae bien nadie, no quiere a nadie".