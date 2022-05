Tras declararse lesbiana y llegar a 'VLA', Televisa perdona veto a conductora y vuelve a 'Hoy'

Ciudad de México.- Se anunció que una polémica conductora, quien acaba de salir del clóset tras su difícil divorcio, regresará al programa Hoy luego de que los altos mandos de Televisa interpusieran un veto en su contra por haberse ido a trabajar a TV Azteca.

Se trata de la también cantante Chiquis Rivera, quien luego de acabar su relación con el también músico Lorenzo Méndez, declaró que era "20 por ciento lesbiana" y admitió que en su juventud había tenido un romance lésbico que su fallecida madre Jenni Rivera jamás aceptó.

Fue a través de su podcast 'Chiquis and Chill' donde la sobrina de Lupillo Rivera recordó que tuvo un romance con otra mujer cuando tenía 23 años. En el programa Suelta la sopa de Telemundo así dieron la noticia:

No se considera bisexual, solo dice que es 20 por ciento lesbiana... dice que esta novia era un amor muy inocente, que solo se agarraban de la mano. Chiquis dijo que no podía entender que después del abuso sexual que sufrió, no entendía que alguien pudiera estar con ella sin pedirle nada a cambio".