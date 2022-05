VIDEO: Tras tumor cerebral y despido de TV Azteca, exconductora de 'VLA' se desmaya en vivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una exconductora de Venga la Alegría, quien estuvo 12 años en TV Azteca y se cambió al matutino Sale el Sol de Imagen Televisión, se desmaya en pleno programa en vivo y deja en shock.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de Ana María Alvarado, quien ha llamado la atención por diversos problemas de salud en los últimos años. Como se recordará, en 2020 fue hospitalizada tras contagiarse de Covid-19 ya que traía baja la oxigenación e inflamación en los pulmones.

Sin embargo, meses antes rompió en llanto en vivo al revelar que padecía un tumor cerebral. Aseguró que mientras no creciera no la iban a operar, por lo que se encontraba bien, sin embargo, al escuchar las palabras de su colega Talina Fernández, no pudo evitar llorar.

No va a pasar nada, estoy bien, no voy a morir... no estoy tan sana, pero ya estoy en tratamiento, voy a estar bien", dijo Ana María entonces.

En esta ocasión, la conductora que estuvo 12 años trabajando en TV Azteca, varios de estos siendo conductora en Venga la Alegría de donde acabó siendo despedida, se desmayó en plena sección, por lo que encendió alarmas entre sus seguidores.

Durante el segmento de comedia El Descompositor Musical, conducido por Sajid Fonseca en el matutino Sale el Sol, Ana María colapsó y terminó en el piso mientras acudían a ayudarla y gritaban: "¡Se desmayó!".

El momento sucedió cuando el conductor cantaba El Rey, canción cuyo compositor es José Alfredo Jiménez y la cual fue interpretada por Vicente Fernández. De repente, interrumpe su presentación para hacerle un regalo a su "más grande fan".

Sin embargo, aunque Ana María esperaba que fuera ella, él terminó nombrando a Talina Fernández, lo que le causó tremendo 'disgusto' a Alvarado.

Quiero interrumpir esta canción porque le quiero dar un merecido reconocimiento a una de mis fans más entregadas. Una que paga todas sus quincenas para ir a mis conciertos, por eso quiero regalarle una chamarra que me puse hace rato, que le encantó. Por eso quiero que se ponga de pie... mi queridísima Talina Fernández, porque se merece esto y más".

Ana María no podía creerlo y solo gritaba: "¡No! No puede ser, ¿cómo? ¿por qué para ti? ¡No, no, Talina, no! Es mía, yo la quiero", mientras cayó 'desmayada' al piso. De inmediato acudieron a socorrerla, aunque ella ya estaba 'muy mal'.

Cabe recalcar que el momento fue completamente planeado y en tono de broma de parte de la conductora, quien actuó de esa manera ante el "amor no correspondido" de 'Sajidillo Delgadillo del Fundillo', como llaman al personaje del conductor en la sección.

Fuente: Instagram @anamaalvarado, Twitter @saleelsoltv y Canal de YouTube de Imagen Entretenimiento