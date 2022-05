Golpe a Televisa: Filtran a famosos que estarían en 'Survivor México' y TV Azteca queda en shock

Ciudad de México.- Desde hace algunas semanas TV Azteca anunció que el exitoso reality Survivor México volverá a la pantalla este 2022 y se especula que nuevamente se tratará de una edición de 'Celebridades', por lo que en las redes sociales ya se comienza a especular qué famosos podrían estar en la nueva temporada.

La primera edición del concurso de supervivencia de Azteca Uno fue ganada por Eduardo Urbina al enfrentarse a un duelo final contra Ximena Duggan. Sin embargo, el ganador de la segunda temporada se decidió a través de votos y fue Pablo Martí, exconcursante de MasterChef México, quien se coronó como el 'segundo sobreviviente'.

Para esta nueva entrega, la producción de la televisora del Ajusco ha anunciado que los nuevos concursantes tendrán que enfrentarse a "una travesía en condiciones extremas" y aunque no han destapado la fecha de estreno, ya se ha comenzado a especular quiénes podrían entrar al concurso.

Hace algunas horas la cuenta de spoilers 'Cobras Realitys' en Instagram anunció que se espera que a la tercera temporada vuelvan exsobrevivientes como la exactriz de Televisa y conductora Curvy Zelma, quien estuvo en la primera edición y destacó por su gran entrega.

Asimismo aseguran que el actor de TV Azteca Gary Centeno y el cantante Sargento Rap, ambos de la segunda temporada, podrían regresar a las peligrosas playas de Survivor México por la revancha pues no lograron colarse a la gran final en su primera participación.

También dicen que son fuertes los rumores de que Kristal Silva y Ximena Duggan, regresarían al concurso luego de convertirse en las favoritas para millones de televidentes. Hay que recordar que la conductora del programa Venga la Alegría decidió dejarse perder en su temporada para poder salir a realizar su boda que ya había cancelado en dos ocasiones.

No obstante, también surgió el nombre de un polémico personaje que podría estar presente en esta nueva edición y se trata de nadie más y nadie menos que Javier Ceriani, quien conduce el programa Chisme no Like en A+ junto a Elisa Beristain.

Sí, aunque se había reportado que el argentino había firmado contrato en TV Azteca para ser el nuevo conductor del reality MasterChef México, ahora la influencer de espectáculos La Comadrita anunció que él "se une a la nueva temporada de Survivor México".

Pues acabo de leer que Javier Ceriani se une a la nueva temporada de Survivor México uD83DuDE26uD83DuDE33



¿Les agrada? pic.twitter.com/HPfBHe9fi0 — uD835uDDDFuD835uDF60 uD835uDDD6uD835uDF5DuD835uDDE0uD835uDF60uD835uDDD7uD835uDDE5uD835uDDDCuD835uDDE7uD835uDF60 (@LaComadritaOf2) May 19, 2022

Fuente: Instagram @cobras_realitys, Twitter @lacomadritaof2 e Instagram @survivormexico