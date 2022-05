Dueño de Televisa explota y pone en su lugar a Eugenio Derbez; destapa la dura razón de su veto

Ciudad de México.- El dueño de Televisa, Emilio Azcárraga Jean, no dudó en responderle al actor y comediante Eugenio Derbez por afirmar que la televisora de San Ángel lo tiene vetado por su postura contra la construcción del Tren Maya, proyecto anunciado por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Tras críticas, el empresario se le fue con todo a Derbez y lo desmintió, afirmando que en realidad está "enojado" porque quiere que le regalen "los derechos de La Familia Peluche".

A través de un hilo en Twitter, publicado la tarde de este viernes 20 de mayo, el empresario mexicano no dudó en responderle al histrión con sentido del humor, utilizando algunas frases célebres de personajes a los que Derbez le ha dado vida en programas de Televisa como XHDRBZ y Derbez en cuando.

Neta @EugenioDerbez, antes de decir que estás vetado, pregúuuntame, caon. De otra manera voy a pensar que no eres un cuate normal. Óigame no, óigame no. Lo que declaraste sobre un supuesto veto de Televisa, fue horribleee, aquí tu entrevista", escribió seguido de un clip de la entrevista sobre su película ' CODA: Señales del corazón' para el noticiero de Paola Rojas, Al Aire con Paola.

"...y nuestra cobertura de Sélvame del Tren... y te mando todo, todo lo que me sobra. 2/3", añadió en el tuit que publicó seguido del video transmitido también en el noticiero de Paola de la mencionada campaña en la que participó el comediante junto a varios famosos como Bárbara Mori y Natalia Lafourcade, quienes buscaban salvar la selva pidiendo un alto a la construcción del Tren Maya en ese tramo ya que tendría afectaciones a la flora, fauna y medio ambiente.

Finalmente, Azcárraga Jean reveló que el verdadero motivo del veto y de que esté "enojado" al señalarlos de castigarlo por la polémica del Tren Maya, es que el protagonista de No se aceptan devoluciones presuntamente se molestó al querer que le "regalen" sus derechos de la serie de comedia La Familia P. Luche, la cual fue creada por Eugenio Derbez y producida por Televisa desde 2002 hasta 2012.

Hasta ahora, Derbez no ha respondido a estos señalamientos de Azcárraga, sin embargo, las declaraciones desataron la polémica pues podrían significar una guerra que para muchos ya se veía venir entre el gigante de la televisión en Latinoamérica Televisa y el actor mexicano.

Como se recordará, durante su conversación con Javier Poza para Grupo Fórmula, Derbez aseguró que descubrió que estaba vetado de la televisora en México, pero no en Estados Unidos por un supuesto memo que le comentaron se envió en la empresa donde se indicaba que estaba "prohibido entrevistarlo". Aunque relató que nadie le pudo dar el motivo exacto de este 'castigo', comentó que está seguro que es porque tomó partido y se fue en contra del Tren Maya.

Pues no entiendo. No sé, según esto soy parte de Televisa-Univisión, pero estoy vetado. En México nada más, en Estados Unidos no (…). Vengo de hacer promoción en Univisión y todo pero en México, no me han dado la razón exacta, pero quiero suponer que es por lo del Tren Maya", explicó.