Desgarrador: Tras 'veto' de Televisa, Eugenio Derbez estremece al predecir muerte de querida actriz

Ciudad de México.- A casi seis meses del fallecimiento de la primera actriz de Televisa Carmen Salinas, revelan que Eugenio Derbez predijo su muerte, además de que el actor y comediante rompe el silencio sobre la respuesta del dueño de Televisa Emilio Azcárraga, quien hace unos días le dijo que no estaba vetado y que su enojo supuestamente era por los derechos de La Familia P. Luche. Como se recordará, Derbez le respondió afirmando que sí había un bloqueo de parte de la televisora y que él era el dueño de los personajes.

Por un lado, el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante compartió que Eugenio Derbez hizo un gran trabajo en la película que acaba de estrenar por streaming este viernes 20 de mayo, The Valet (El Valet), en la que interpreta a 'Antonio', un trabajador mexicano en Estados Unidos que labora en un valet parking. Fue así que comienza un enredo amoroso con 'Olivia', personaje de Samara Weaving, quien da vida a una famosa estrella de cine, sin embargo, en la cinta 'Antonio' pierde a su madre, interpretada por Carmen Salinas.

Como si hubiera predicho la muerte de la primera actriz, la cual ocurrió en diciembre del 2021, ahora sale a la luz cómo es la desgarradora escena en la que Eugenio despide a la actriz en la cinta (la última que hizo Carmelita antes de morir). Tras fallecer en la película, se muestra una fotografía de la actriz en su juventud en su velorio mientras que su hijo 'Antonio', dedica unas conmovedoras palabras tras su repentina partida.

Además, al final de la cinta se puede leer como parte de los créditos principales: "En amorosa memoria de Carmen Salinas (1939-2021)". La actriz falleció el pasado 9 de diciembre de 2021 a los 82 años de edad luego de un mes hospitalizada a causa de una hemorragia cerebral. La actriz había permanecido en estado de coma natural y aunque por algunos momentos se reportaban mejorías, terminó perdiendo la vida.

Como se recordará, la noche del pasado 10 de noviembre del 2021, la primera actriz, quien en esos momentos grababa la telenovela de Televisa Mi fortuna es amarte, se sintió mal luego de haber cenado en su casa. Durante la madrugada del 11 de noviembre fue trasladada de emergencia a un hospital de la CDMX, donde permaneció internada hasta su muerte.

En entrevista con Venga la Alegría de TV Azteca, Derbez se pronunció en el aeropuerto antes de haber respondido a través de Twitter al empresario, quien desmintió públicamente que el comediante esté vetado y aseguró que estaba enojado porque supuestamente querría que le regalen los derechos de la serie que él creó y protagonizó: La Familia P. Luche: "Tú y yo sabemos que la verdadera razón es que estás enojado porque quieres que te regalemos nuestros derechos de La Familia Peluche. Ya cooortale mi chavo", escribió Azcárraga.

Es un tema delicado, entonces no quiero hablar. Voy a responder en mis redes, en una media hora. Prefiero no hablar aquí pero lo único que quiero decirles es que siempre he tenido una buena relación con la empresa y más con el señor Azcárraga, lo considero mi amigo", comentó Eugenio.

Sobre si tiene o no los derechos de la serie de comedia, el cual protagonizó con Consuelo Duval, Regina Blandón, entre otros, agregó: "Es algo que yo creé y se lo di a la empresa con mucho cariño. No quiero hablar del tema ahorita, saben que soy abierto y hablo mucho pero prefiero una respuesta tranquila, coherente, que se vaya a sacar de contexto". Finalmente, al ser cuestionado sobre si los demandaría o podría proceder legalmente, manifestó:

No, yo no tengo ningún problema ni con Televisa... considero al señor Azcárraga mi amigo, así que no, en lo absoluto. No va por ahí y tengo registrados los personajes", finalizó.