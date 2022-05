Tras dejar obra, Silvia Pinal da inesperada noticia en 'Hoy' y Alejandra Guzmán rompe el silencio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La producción del programa Hoy continúa exponiendo fragmentos de la entrevista exclusiva que les dio la señora Silvia Pinal desde hace unos días luego de todo el escándalo que se armó por volver al teatro para estelarizar la obra musical Caperucita ¡qué onda con tu abuelita!, la cual finalmente terminó por cancelarse luego de las críticas que hicieron miles de personas por tener actuando a la diva mexicana pese a que ya tiene 91 años.

Como se recordará, durante la semana pasada la productora e intérprete de proyectos de Televisa como Mujer, casos de la vida real generó alarma al presentar nuevos problemas de salud. Tuvo que cancelar su presentación en la obra antes mencionada porque resultó con la presión baja y además días antes ya había dado de qué hablar ya que en los ensayos se le vio desorientada sobre el escenario y casi inmóvil sobre una silla de ruedas adaptada.

Tras toda la controversia y dimes y diretes, la primera actriz originaria de Guaymas, Sonora, decidió aclarar la situación y en una entrevista exclusiva que dio al matutino de Las Estrellas confesó cuál es su sentir al volver a estar frente a decenas de personas que asistieron a verla: "Tenía muchos nervios, estaba yo muy nerviosa porque volteaba yo y veía a aquel mundo, era un mundo (de gente), y yo sentía la responsabilidad que todo estaba en mis manos".

No obstante, la matriarca de la dinastía Pinal explicó que también sintió una satisfacción enorme al culminar la función y recibir tantas muestras de cariño por parte de todo el público y también colegas artistas que incluso acudieron al estreno de la obra: "Cuando terminó todo fueron abrazos y besos, fue un recontra éxito para mí, yo me siento muy bien, yo me siento ¡muuuy bien!, fuerte ¡sí!".

Además, la estrella sonorense y última 'Diva del Cine Mexicano' mencionó que por el momento se tomará un tiempo para descansar y revisar proyectos que tiene en puerta, aunque también reveló que tiene planes de viajar y comentó que aunque le agrada mucho visitar las playas de Acapulco, Guerrero, ella prefiere aún más pasear por Europa pues le fascina la forma de vida que hay en el viejo continente.

Cabe resaltar que hace unas horas la famosa cantante e hija de doña Silvia, Alejandra Guzmán, regresó a México y tuvo un encontronazo con la prensa en el Aeropuerto de la capital. En medio de empujones y gritos, los reporteros cuestionaron a la intérprete de éxitos como Mi peor error y Llama por favor sobre el regreso de su madre a la actuación y aunque no se detuvo a responder, sí comentó que ella la apoya en todas sus decisiones.

Mi mamá es muy feliz en el escenario y yo creo que se merece todo lo que ella desee, su público la ama y yo la voy a apoyar siempre", expresó la madre de Frida Sofía.

Fuente: YouTube Programa Hoy e Instagram @vengalaalegriatva