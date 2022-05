¿Ya lo escuchaste? BTS estrena programa radiofónico previo al lanzamiento mundial de 'Proof'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mes de mayo está a nada de concluir y con ello, la agrupación de K-Pop, BTS, se enfoca en la promoción del lanzamiento de 'Proof', su nuevo material discográfico el cual estará a la venta a partir del 10 de junio, fecha que además se ha contemplado para la difusión del sencillo Yet To Come con todo y un video musical; sin embargo, previo a este importante evento, los ídolos han decidido poner a disposición del ARMY un programa radiofónico.

Por si todavía no te has enterado, este proyecto especial tiene por nombre 'Radio Past & Present' y la plataforma encargada de la transmisión del mismo es Apple Music, la cual decidió que fuera de acceso gratuito para todos los fans de los intérpretes de Butter o Permission to dance aunque, cabe destacar, ser parte de esta plataforma y poder escucharlo además de otro tipo de contenido, podría incluir una suscripción pagada.

BTS lanza un programa de radio a través de Apple Music. Crédito Twitter @kiss_seven7

Este programa radiofónico cuenta con un total de tres capítulos de los cuales, el primero ya está disponible desde el pasado 28 de mayo, por lo que la segunda entrega se lanzará el día 3 de junio y la última está agendada para el día 10, fecha en que la agrupación de Corea del Sur seguro serán tendencia pues el nuevo sencillo y el disco ya estaría disponibles a nivel mundial, dejando así la posibilidad de hacer de este tema el más sonado del verano.

Confesión inesperada

Otro de los tópicos que ha mantenido a BTS en tendencia fue la reciente confesión hecha por uno de los integrantes, pues tiene que ver con su sexualidad, tema que ni los miembros de Bangtan Sonyeondan o cualquier otra personalidad de la industria surcoreana se atreven a manifestar de manera abierta, todo con el objetivo de mantener una ilusión de castidad y pureza, al tiempo que para la audiencia se ha considerado una especie de tabú.

Fue RM el que confesó a los fanáticos que en el pasado, ya había tenido experiencia en la intimidad con una chica, de la que no quiso revelar su identidad pero dejó muy claro que, en caso de volver a verla podría buscar la oportunidad de repetirlo, lo que sin duda encendió las alarmas entre los fans pues, como se dijo antes, no es nada común que un ídolo hable al respecto.

RM confesó a los fans que ya no es virgen. Crédito: Instagram @namjoon__lover

Aunque las opiniones se dividieron, hubo seguidores del rapero los que aplaudieron que tuviera el valor de hablarlo de manera abierta, pues además de demostrar que ya no son los mismos chicos que iniciaron con el proyecto que hay roto barreras, también permitirá una apertura en este tema que, en cuanto se aborda, suele ser criticado por los medios no solo de Corea, sino del mundo entero.

