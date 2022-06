Golpe a Belinda: Tras hundirlo en VIDEO, dan trágica noticia a Christian Nodal; temen por su vida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En medio de la guerra mediática con su exprometida Belinda y la nueva controversia en la que se enfrascó al destrozar a J Balvin en redes sociales (y advertir que lo hará pedazos en una canción), lanzan preocupante advertencia a Christian Nodal que podría significar el fin de su carrera, lo que estremeció a usuarios. De forma contundente, advierten al sonorense que las cosas podrían empeorar y hasta le pidieron que se cuide ya que podría "sufrir un atentado" y "dejar embarazada" a una chica.

Así lo relató Mhoni Vidente en sus predicciones para el artista de regional mexicano, encendiendo alarmas. Y esque la pitonisa mencionó que aunque al intérprete de Limón y Sal le esté yendo muy bien en la música, sus problemas personales estarán cobrándole factura, sobre todo después de exhibir a su expareja en Twitter, luego de que se molestara con su exsuegra, Belinda Schüll por aplaudir comentarios en donde lo insultaban y llamaban "naco".

La vidente cubano-mexicana, lanzó una preocupante predicción sobre Christian Nodal hace unos días, a quien le recomendó cuidarse mucho; además de comentar que ataques entre él y la española continuarán acaparando titulares. Y aunque ya han salido a la luz varios videos del artista de 23 años en momentos incómodos (el último siendo uno en el que lo acusan de presuntamente acosar a una fan luego de que ella rechazara un beso), amenaza con que saldrían más.

Van a salir más videos, ustedes no se apuren, vamos a ver videos de Belinda y videos de Nodal como ustedes los querían ver, comprometidos y en cuestiones dudosas, buenas costumbres, pero es una guerra mediática que ya los dos se encargaron de sacarla y que cada quien tiene un grupo que los está defendiendo", dijo Mhoni.

Y eso no es todo, pues la también astróloga aseguró que la vida del sonorense también podría correr peligro por un supuesto atentado, causando conmoción entre sus fanáticos. Así le advirtió:

Tiene que cuidarse Nodal de un atentado, tiene que cuidarse él de problemas en cuestiones de brujería y tiene que cuidarse de tantos videos que van a salir", mencionó la vidente.

Mhoni Vidente le hace advertencia a Christian Nodal

Aunque no aclaró si se trataba de algún atentado contra su carrera o algo más serio, ya que no dio detalles, pidió al cantante tener más prudencia al hablar y dejar vicios como el cigarro y el alcohol: "Aquí, la carta de 'El Ahorcado' sigue detrás de Nodal, aquí el que está perdiendo más es él, porque Belinda no hace tantas declaraciones, tiene más prudencia", señaló en sus impacyantes predicciones.

Posteriormente, aclaró que la carta supuestamente sería sobre ambos, tanto él como Belinda: "Nodal y su familia son los que están perdiendo más en todos los sentidos, porque... el problema del cáncer de la mamá, problemas en cuestiones de demandas legales que traen con la disquera, problemas porque Nodal no deja el cigarro, no deja el alcohol y que no dejaba muchas cosas".

A partir del minuto 8:00 del video:

Y esto no fue todo, pues hace apenas unas horas, la pitonisa mencionó en sus últimas predicciones un duro golpe para Belinda, pues sostiene que Nodal presuntamente "ya embarazó a su novia" y pronto se convertirá en papá. Aunque el artista ha declarado que estaría soltero y las mujeres con las que se le ha visto tras su ruptura son amigas, Mhoni mencionó que supuestamente pronto se hará oficial la noticia.

Va a ser papá con esta niña nueva con quien anda saliendo, porque yo creo que se le 'chispoteó. Esta niña ya está embarazada".

Además, reiteró que el artista se tatuó el rostro con el símbolo de origen seri (tribu de Sonora) para ahuyentar brujerías y malas vibras, sin embargo, sostuvo que aunque Beli lo querría demandar, ambos llegarían a un acuerdo y cada quién haría su vida por su lado: "Sigue teniendo esos problemas con Belinda, quien lo quiere demandar, pero yo creo que van a llegar a un acuerdo y a bajar esas energías negativas y empezar cada quien su vida", finalizó.

¿Será que el cantante de Botella tras botella empezará de nuevo porque se convertirá en padre? ¿Seguirán los problemas con Belinda? ¿Su vida corre peligro por un supuesto atentado en su contra? Hasta ahora, todas esas terribles predicciones son solo rumores, ya que hasta el momento son meras especulaciones.

