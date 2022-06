Justicia para Christian Nodal: Autoridades bolivianas detienen a 4 implicados en estafa

Comparta este artículo

La Paz, Bolivia.- El cantante y compositor mexicano Christian Nodal ha estado en el ojo del huracán no solo por sus presuntas relaciones sentimentales, sino también por la conducta que ha tenido en el escenario al tiempo de la cancelación de eventos de última hora, como sucedió en La Paz, Bolivia el pasado 19 de junio cuando, por "incumplimiento de contrato", el concierto como parte del 'Forajido Tour' no se llevó a cabo.

Este hecho no quedó sin investigarse y por ello, a días de lo sucedió las autoridades del país sudamericano informaron que se había conseguido al detención de cuatro personas implicadas en estafa contra el intérprete de Botella tras botella, entre ellos un empresario de nacionalidad peruana quien estaba encargado de organizar la presentación del sonorense en dicha nación aunque hasta ahora, no se habla de culpables pues el desahogo de pruebas se mantiene.

"Estamos en las primeras investigaciones, hay cuatro detenidos, entre ellos un empresario de nacionalidad peruana. Estamos investigando el grado de culpabilidad", revelaron las autoridades.

Uno de los 4 detenidos es un empresario peruano encargado de organizar el evento. Foto: Twitter @unitelbolivia

Cabe destacar que Christian Nodal sí cumplió con los conciertos que tenía agendados en otras ciudades de Bolivia; únicamente el evento que se tenía programado para el día 19 de junio en el Estadio Rafael Mendoza fue cancelado horas antes que el cantautor saliera al escenario, lo que no solo causó descontento entre los fans sino que además fue motivo de disgusto por parte del intérprete y su equipo de trabajo quienes con la ayuda de un comunicado de prensa revelaron que no era responsabilidad del exnovio de Belinda, sino de los organizadores del evento.

"Lamentamos comunicar este hecho que exime por completo de responsabilidad al artista y a la compañía que lo representa", apuntó la misiva firmada por JG Music.

Al buscar conocer los delitos por los que se señalaba a los detenidos, Jorge Silva, quien funge como viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, aclaró que se investigaba a los sujetos en cuestión por "estafa con víctimas múltiples... y vamos a exigir hoy que se ofrezcan todas las garantías para la devolución del dinero a los consumidores que han adquirido boletos"; no obstante, no se habló de algún tipo de indemnización para el cantante quien no pudo cumplir con su agenda de trabajo.

