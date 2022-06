¿La golpeó? Desenmascaran a Christian Nodal y exhiben en VIDEO el terrible maltrato a Belinda

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La guerra mediática entre Christian Nodal y Belinda continúa, aunque por unos momentos le sacó ventaja el pleito entre el artista de 23 años y J Balvin al acaparar las tendencias. Aunque ya van casi 4 meses que ambos terminaron su compromiso matrimonial, han seguido saliendo a la luz los 'trapitos sucios' de la pareja. Y como era de esperarse, los dimes y diretes no han parado para sus fanáticos, pues los seguidores de cada uno ha sacado las garras para defenderlos.

En esta ocasión, un gran fanático de la cantante llamado Memo Santos, quien es parte de los 'Belifans' como se hacen llamar, dejó en shock al ventilar una anécdota de cuando él y otros seguidores de Belinda conocieron a Christian Nodal. El seguidor también señaló que ese día se dieron cuenta de cómo el sonorense presuntamente maltrataba a la artista: "Story time del día que conocí a Christian Nodal y dije 'Belinda, si yo vi las banderas rojas, tú también las puedes ver'", relató en el clip que rápidamente se hizo viral por TikTok.

TikTok de Memo Santos

Y esque señaló a Nodal de presuntamente haber tratado mal a la intérprete de Ni Freud ni tu mamá, pues contó que presenciaron como él la ignoró y le hizo tremendo desplante al darse cuenta que los fanáticos que estaban esperándolos en el aeropuerto iban a verla a ella y no a él. Santos relató que en octubre del 2021 acudieron al aeropuerto de Cancún, donde el cantante de regional mexicano daría un concierto, ya que sabían que Beli lo acompañaría.

Esto fue para el 30 de octubre que Christian Nodal tuvo un concierto aquí en mi ciudad, en Cancún... Yo como buen 'Belifan' no me iba a quedar sin la oportunidad de ver a Belinda porque la sigo desde hace mucho tiempo y sabía que iba a venir con Christian Nodal", contó.

TikTok de Memo Santos

Según relató, él y un grupo de 'Belifans' querían pedirle a la española que les firmara unas revistas donde ella aparecía en la portada. Una vez ahí, y tras confirmarles que Beli sí acompañaba a Nodal, se quedaron esperando a que salieran. Ambos llegaron en vuelo privado por lo que no mucha gente tenía acceso. De repente, ven a la pareja y Santos contó que presuntamente, al principio salieron muy felices y abrazados, por lo que no podía creer lo que habría sucedido después.

Cuando vemos que salen los de seguridad, y dicen 'ya llegó, ya llegó' y nosotros estábamos muy felices porque esperábamos a Belinda y no a Nodal... se abren las puertas y vemos que sale Belinda con Nodal y están abrazaditos, cruzaditos de las manos, caminando, súper lento, súper felices".

Luego mencionó que la artista se dio cuenta de que estaban ahí fanáticos y le habría hecho una seña a Nodal para que viera que lo estaban esperando, sin saber que en realidad la iban a ver a ella. Posteriormente, cuando se acercaron, el cantante presuntamente se dio cuenta que no iban a verlo a él sino a su entonces prometida, lo que Memo afirmó le habría molestado, pues mencionó que su actitud habría cambiado radicalmente.

Aunque no dijo nada sobre alguna agresión física, como muchos especulan que supuestamente sucedió cuando estaban juntos (pese a que Nodal lo negó rotundamente en una transmisión en vivo hace unos días y pidió al público dejar de difundir mentiras) sí contó que se portó muy frío y decidió alejarse del lugar, abandonando a Beli, lo que dejó sorprendidos a todos en el lugar.

Nosotros llevábamos unas revistas que queríamos que nos firmara Belinda, se van acercando los dos, cuando dijimos 'a las tres volteamos las revistas para que vea Belinda que venimos por ella', entonces volteamos la revista y ve Belinda que estaba en la portada, y literal, la cara de Christian Nodal cambió totalmente, tenía una súper sonrisa y cuando vio que era la foto de Belinda, les juro que se soltó de Belinda y se fue a un lado", asegura Memo en sus redes sociales.

Belinda y Christian Nodal

De acuerdo a la historia, la también actriz se mostró muy feliz y emocionada con sus fans de haberla ido a ver y se quedó platicando con ellos y firmando sus revistas. Santos incluso mostró la fotografía que se habría tomado con ella ese día. El seguidor de la cantante luego comentó que ella le habría hecho señas a Christian para que fuera con ellos a platicar y se tomara alguna foto, pero él habría preferido irse.

Al pobre de Christian Nodal nadie lo pelaba... Todos estaban sobre Belinda, los guardias, los de recepción la prensa, hasta los policías que los iban a llevar al concierto, y Christian Nodal con una carota en un rincón, que ni se acercó, ni dijo nada, tenía una cara de amargado, hasta se prendió un cigarro", mencionó.

Y añadió: "Hasta eso Belinda buena onda le estaba hablando para que se viniera con nosotros para la foto y él traía una cara de que no podía con la vida y la ignoró completamente. Hasta se fue más lejos a fumar su cigarro y yo así como que 'Chica, este man no soporta que seas más famosa que él, pero nunca es tarde para darse cuenta". De acuerdo a Santos, el intérprete de Limón y sal no habría soportado que no lo fueran a ver a él y que ella fuera "más famosa que él", dejando entrever que le ganó la envidia.

El influencer finalizó diciendo que lo único que pensaron todos en ese momento fue: "'chica, este man no soporta que seas más famosa que él, pero nunca es tarde para darse cuenta'", reiterando que ahora está feliz de que finalmente terminara su romance con el sonorense, quien no ha dejado de protagonizar controversias ya sea por sus tatuajes, las mujeres con las que se le ha visto y sus declaraciones públicas.

Cabe mencionar que ni Nodal ni Belinda se han pronunciado al respecto, por lo que queda esperar para ver si confirman o niegan esta información compartida por el fanático de la cantante.

