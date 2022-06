Los pleitos no terminan: Celebridad de 'Exatlón' se come vivo a Christian Nodal en pleno show

Comparta este artículo

Monterrey, Nuevo León.- Tal parece que, después del rompimiento de Christian Nodal con Belinda, comenzó una de las etapas más controversiales de la vida del joven cantante, ya que, después del mes de febrero, no ha parado de aparecer en los titulares de diversos medios por incontables controversias: Desde sus polémicas declaraciones hacía su exprometida, pleitos con otros artistas (como el de J Balvin) y hasta presuntamente haber intentado besar a una fan en la boca.

Pero sin duda, lo que más ha dado de qué hablar entre los famosos es lo de su radical cambio de 'look' y es que, en pocos meses, el cantante de 'Adiós Amor' se ha realizado diversos tatuajes, sobre todo en el rostro, hecho que provocó que más de una celebridad levantara la ceja, tal fue el caso de Ricardo 'Loco' Arrela, celebridad de Exatlón México, quien hace poco se comió vivo a Christian Nodal en plena transmisión de un show.

Ricardo 'Loco' Arreola arremete contra Nodal

De acuerdo con algunos informes, el atleta fue invitado a un programa de la cadena de Monterrey, Nuevo León, Multimedios, donde sí bien habló de su carrera y vida privada, también se hizo espacio para irse a la yugular de Nodal, a quien criticó por sus tatuajes en el rostro, asegurando que se veía bien "gacho", a la vez que reflexionaba sí es que no habría algún asesor de imagen que pudiera aconsejarlo.

¿Qué onda con su tatuaje? Está bien gacho, yo sí soy de tatuajes, pero qué onda con eso (...) ¿Por qué no lo aconsejan? Un buen tatuaje, eso está bien gacho. Pero bueno, en gustos se rompen géneros y qué Dios me lo bendiga", declaró el peleador de MMA

Cabe señalar que, Arreola no es el primer famoso que lanza una mordaz crítica al cantante de 'Dime cómo quieres', ya que, en esta semana, Nodal estuvo en el ojo del huracán después de que el reggaetonero, J Balvin, publicara una fotografía de ambos en sus redes sociales, donde insinuó que Christian habría copiado su estilo. A su vez, Poncho De Nigris publicó un video en su cuenta oficial de Instagram, en donde se le ve con un filtro de tatuajes. El exBig Borther aseveró que con ese 'look' parecía que había salido de prisión o que Belinda acababa de terminar con él.

Poncho De Nigris se burla de Christian Nodal

