"Mi peor error": Christian Nodal no se calla y se le va a la yugular a Belinda; hunde a su exsuegra

Ciudad de México.- Christian Nodal cumplió su palabra y la noche de este viernes 3 de junio al fin sacó la tan esperada 'tiraera' contra J Balvin, luego de que le declarara la guerra en redes sociales por acusarlo de burlarse de su apariencia. Aunque se esperaba que las letras del sonorense incluyeran a su exprometida Belinda por lo mediática que ha sido la ruptura, nadie esperaba que le lanzara tremendo ataque, y no solo a ella, sino a su exsuegra también.

Como se recordará, luego de confirmar públicamente hace más de 3 meses que terminaban su relación de poco más de un año y medio, el artista de regional mexicano explotó al hartarse de los ataques de la madre de Beli, doña Belinda Schüll, pues además de un comentario donde da a entender que él se aprovechó de su hija, aplaudió el comentario de una internauta que llamaba "naco" al sonorense de 23 años.

Belinda es lo máximo. Please, que ya no vuelva con el naco de Nodal", comentó en Instagram una usuaria, ante lo cual la madre de la española respondió con emojis de aplausos.

El intérprete de Limón y Sal decidió exhibir públicamente a su ex al filtrar una conversación en la que la dejaba ver como una "interesada", pues en la conversación, Belinda no solo le pedía dinero para "arreglarse los dientes", sino que también para sus padres, afirmando que en el momento en el que se cansó de dar, "todo acabó". Y en varias estrofas de la brutal 'tiraera', la cual sorprendió a todos al ser un rap, Nodal dejó claro que no piensa callarse sobre lo que vivió en su relación si las cosas alguna vez llegan al plano legal.

Sí, así como lo lees. Nodal se comparó con el actor Johnny Depp, quien esta semana ganó un largo caso de difamación contra su exesposa Amber Heard, luego de que la acusara de haberlo dejado ver como un maltratador cuando según dijo, "nunca hubo ningún tipo de abuso". Primero, en una parte de la canción, el artista le recrimina al reggaetonero el querer que lo reconozcan "por su peor error", lo que para muchos significó que se refería a su relación con Belinda.

Tú quieres que me reconozcan por mi peor error, carnal, pero por romperte el cu... van a saber del Nodal. ¿Quién te dio derecho de burlarte del dolor ajeno? Seguramente tu costal no ha de estar muy lleno", cantó Nodal.

Posteriormente, se refirió a su exprometida como "innombrable", afirmando que si en el futuro llega a demandarlo por presunto maltrato o difamación, como sucedió en el caso de Johnny Depp y como varios portales y periodistas de espectáculos han reportado que podría pasar, el público podrá ver este caso de nuevo pero ahora entre él y la española, dejando entrever que todas estas supuestas acusaciones resultarían falsas.

¿Recuerdas el caso de Johnny Depp?, pues bueno, si la 'innombrable' me arma un caso eso verán de nuevo".

Johnny Depp y Amber Heard en el juicio por difamación

Finalmente, respondió a su exsuegra y a las críticas que le hacen por sus tatuajes, ya que en los últimos meses el cantante no solo se ha quitado los que se hizo en honor a Beli (detalle del que también se burló Balvin con un video), sino que se ha hecho más en el rostro y usuarios se le han ido encima por esto, incluso acusándolo de haber "perdido la razón" tras su ruptura y de haber "arruinado" su físico.

En sus líneas, el intérprete de regional mexicano manifiesta que si "ser naco es ser feliz", entonces sí lo es, una clara dedicatoria a la madre de Belinda, dándole un duro golpe: "Todos tratan de reprimir mi personalidad. A mí me gustan mis tatuajes, me gusta mi flow. Si ser 'naco' es ser feliz, pues claro que lo soy". Hasta ahora, ni Belinda ni su madre han respondido a estas declaraciones, sin embargo, Nodal reveló que habló con J Balvin antes de su concierto en Morelia, Michoacán este viernes por la noche, pero ya era muy tarde para detener la canción, pidiendo a medios no distorsionar sus palabras.

Nodal arremete contra Despierta América por distorsionar sus palabras

