VIDEO: Tras recuperar su libertad, Britney Spears estrena clip con Elton John pero borra Instagram

Los Ángeles, California.- Pese a que ambos artistas ya habían difundido su nueva colaboración mediante redes sociales o 'palomazos' en restaurantes, este viernes 26 de agosto se estrenó de manera oficial el video musical del tema Hold Me Closer, el cual es uno de los temas más esperados de Elton John quien decidió mezclarlo con el tema Tiny Dancer, al tiempo que invitó a Britney Spears para algunos coros, evento que no solo hizo más atractivo este lanzamiento, sino que además representa el regreso oficial de la denominada 'Princesa del pop' a la industria.

Cabe destacar que antes de este lanzamiento, la intérprete de temas como Lucky, Baby One More Time o Sometimes atravesaba por un proceso legal con el objetivo de dar fin a la tutélela que mantenía su padre sobre ella, por lo que decidió no dar conciertos o sacar nuevos temas hasta que las autoridades determinaran que ella ya no estaría a cargo de nadie, en especial de su padre y su familia a quienes ha tachado de explotarla y gozar del trabajo que ha hecho a lo largo de toda su carrera.

Una vez que su libertad le fue devuelta, la cantante no solo disfrutó de libertad en redes sociales, sino que además pudo contraer nupcias con su prometido Sam Asghari y tras ello, anunció que el cantante y compositor británico la había considerado, como lo hizo con Dua Lipa, para una colaboración que podría 'romper' todas las plataformas digitales, tema que desde hace unos días los seguidores de ambos pudieron escuchar por completo aunque no había un lanzamiento formal. Pese a toda la felicidad, la también bailarina optó por borrar su cuenta de Instagram con la intención de darse un descanso de esta plataforma digital.

"¡¡¡Mi primera canción en seis años¡¡¡ Es genial estar cantando con uno de los hombres más clásicos de nuestro tiempo", mencionó la cantante de pop.

Durante las primeras horas de este viernes 26 de agosto, el canal oficial de Youtube de Sri Elton John, como propiamente se le conoce al cantante, difundió el video oficial aunque en éste especifica que se trata sólo del audio y en efecto, al reproducir el material se observa solo un cohete despegar y ascender, el cual hace alusión a Rocket Man, al tiempo que emplea elementos en tonos rosas por la colaboración entre ambos.

Hasta este momento, el video del audio oficial de este tema acumula más de 313 mil reproducciones y comentarios positivos donde usuarios aseguran que es una de las colaboraciones más prometedoras y por lo cual debería contar con un video musical oficial, algo por lo cual se espera que una vez posicionado el tema en la radio mundial y en las plataformas digitales, ambos artistas den la sorpresa de la grabación del mismo, pues es una etapa diferente para Britney Spears.

