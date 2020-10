El pleno del Tribunal confirma su rechazo a México Libre, partido de Margarita Zavala y Felipe Calderón

Ciudad de México.- Durante la Sala Superior del Tribunal Electoral del poder Judicial de la Federación se confirmó con una mayoría de votos en el Instituto Nacional Electoral (INE) el rechazo a de registrar a la organización México Libre, organizado por Margarita Zavala y el expresidente Felipe Calderón.

Los magistrados decidieron negar el registro porque los recursos obtenidos por el partido no fueron suficientes y no pudieron ser acreditados como para comprobar su origen lícito, pues al utilizar la aplicación CLIP, no les permitió identificar la procedencia, a pesar de que INE dio advertencias de que las aportaciones de dinero solamente pueden ser por cheque o transferencia electrónica.

Además, el magistrado José Luis Vargas Valdez, el cual presentó el proyecto para rechazar el registro de México libre, mencionó que no se debería de esperar a que este caso se convirtiera en otro Amigos de Fox o Pemex Gate.

Por su parte Margarita Zavala lamentó en sus redes la resolución del Tribunal y aseguró que los criterios para negar el registro fueron absurdos, además de cuestionar el por que los partidos que son relacionados al gobierno si se les dio registro.

Lamentable la resolución del @TEPJF_informa en contra del registro de @MexLibre_ es injusto, inconstitucional, incongruente. Gracias a los 3 valientes: Magistrado Indalfer Infante, Magistrado Reyes Rodríguez y la Magistrada Janine Otalora — Margarita Zavala (@Mzavalagc) October 15, 2020

A todos los que están afines al gobierno se les dio el registro; a la única voz opositora, @MexLibre_ se le negó con criterios absurdos . Seguiremos en la lucha — Margarita Zavala (@Mzavalagc) October 15, 2020

México libre no fue la única iniciativa rechazada, pues también se negó el registro como partido político a Grupo Social Promotor de México, antes conocido como Nueva Alianza. Sin embargo, el Tribunal si se permitió registrar como partido político nacional al Partido Encuentro Solidario (PES).

