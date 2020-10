Autoridades se preparan con Nueva Normalidad para festejos de Día de Muertos y de la Virgen

View this post on Instagram

En el ensayo cliu0301nico u0026#39;Solidaridadu0026#39; que coordinou0301 la @who se concluyou0301 que remdesivir, hidroxicloroquina, lopinavir/ritonavir e interferu00f3n tuvieron poco o nulo efecto en reducir la mortalidad, acortar la estancia hospitalaria o disminuir la probabilidad de requerir ventilador. La dexametasona es el uu0301nico fau0301rmaco que siu0301 mostrou0301 ser uu0301til en un ensayo cliu0301nico previamente publicado. Debe usarse con mucha cautela, en dosis bajas y reservarse para personas con COVID GRAVE. Al diu0301a de hoy la plataforma global u0026#39;Solidaridadu0026#39; evaluu0301a la inclusiou0301n de otros tratamientos en la buu0301squeda de terapias potencialmente efectivas contra #COVID19.