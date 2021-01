AMLO pide no "colarse" en las vacunas contra el Covid-19 y no temer a efectos secundarios

Ciudad de México.- La mañana de este lunes, en su conferencia diaria, el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, exhortó a la población a vacunarse contra el Covid-19 cuando les toque su turno, además de no temer a los efectos secundarios que se pudieran presentar.

De acuerdo con información proporcionada por Milenio, el mandatario tabasqueño pidió a los trabajadores del sector salud que están en la primera línea de batalla a que denuncien a quienes se quieran "colar" para ser inmunizados contra la mortal enfermedad.

Asimismo, el dirigente nacional reiteró que la vacunación es la única vía que tiene el país para enfrentar la pandemia que ya ha dejado más de 130 mil muertos en México.

Los convoco a que todos nos vacunemos cuando corresponda, eso es lo que nos va a proteger, no hay otra cosa, no tener miedo a efectos secundarios porque se está cuidando que la vacuna ayude, sane, que no afecte, entonces que no se dejen manipular por campañas en los medios", señaló.