"No voy a estar como dirigente permanente": AMLO niega reelección para 2024

Ciudad de México.- Este sábado, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que al término de su sexenio se jubilará, por lo que se niega que será un dirigente permanente, tal y como muchos la han dicho.

Fue en la inauguración de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, en Atoyac, Guerrero, donde el mandatario indicó que al final de su mandato dirá "misión cumplida", para proceder a retirarse.

Yo voy a terminar a finales de septiembre y ya me retiro, me jubilo, misión cumplida. No voy a estar como dirigente permanente, eterno, no hay que caer en el necesariato, en decir quién me va a sustituir”, dijo.