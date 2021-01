Profeco lanza campaña para devolver tanques de oxígeno y así salvar una vida

Ciudad de México.- Esta semana inició la campaña "Devuelve tu tanque. Por amor a la vida", por parte de la Profeco, Procuraduría Federal del Consumidor; Cofepris, Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud y Grupo Infra y Medigas, ambas empresas productoras y distribuidoras de oxígeno.

El fin de esta maniobra es invitar "a la gente que rentó tanques de oxígeno para suministro a pacientes en casa, a devolverlos a los distribuidores una vez que ya no los requieren, a fin de permitir que sean utilizados por otras personas", así lo manifestó la Profeco mediante un comunicado.

Dicha iniciativa surge porque hay un mayor número de infectados por Covid-19, por lo que existe una mayor demanda de tanques de oxígeno, sin embargo, no hay un gran número de estos disponibles en el mercado para las personas que lo requieren, asimismo, se ha detectado que quienes ya no lo necesitan lo están reteniendo en sus casas.

Muchas de estas personas que ya no lo requieren lo tienen por previsión, no obstante, con esto están truncándole el beneficio a otros que lo necesitan al momento y que no pueden obtener ninguno.

Pero no solo el llamado es para la población, sino también para los establecimientos que tienen tanques de uso industrial, pero que se pueden hacer de uso medicinal, por ejemplo, los que usan los soldadores, mecánicos y mineras.

Ahora bien, ¿Cómo se puede devolver? Fácil, solo se tienen que poner en contacto con quien se los rentó. El hacer caso a esta campaña ayudará a salvar una vida.

Fuente: Profeco