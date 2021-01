"Como la Santa Inquisición": AMLO critica la censura contra Trump en redes

Ciudad de México.- La mañana de este jueves, en su conferencia diaria, el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó "la censura" que impusieron redes sociales como Twitter, Facebook e Instagram al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de manifestar su postura frente a las movilizaciones generadas contra el triunfo de Joe Biden en la elección presidencial.

De acuerdo con información proporcionada por Milenio, el mandatario tabasqueño expuso que garantizar la libertad de expresión es un asunto de Estado y no de empresas que como "la Santa Inquisición" deciden que lo que alguien está diciendo es perjudicial.

Algo que no me gustó ayer del asunto del Capitolio, nada más que respeto, no me gusta la censura, no me gusta que a nadie lo censuren y le quiten el derecho de transmitir un mensaje en Twitter o en Face, no estoy de acuerdo con eso, no acepto eso. Tenemos que autolimitarnos todos y garantizar la libertad. ¿Cómo es eso de que te censuro y ya no puedes transmitir? Si nosotros estamos por las libertades", señaló sin mencionar directamente a Trump.