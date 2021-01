"No me invitaron": AMLO ventila que no ha sido requerido para la toma de posesión de Biden

Ciudad de México.- La mañana de este jueves, en su conferencia diaria, el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expuso públicamente que hasta el momento no ha sido invitado a la toma de posesión de Joe Biden como presidente de Estados Unidos, cuyo triunfo ya fue ratificado por el Congreso de ese país, pese a los disturbios en el Capitolio.

De acuerdo con información proporcionada por Milenio, el mandatario tabasqueño señaló que ha decidido salir poco del país y recordó que desde que comenzó su sexenio sólo ha viajado a la Casa Blanca, en donde se reunió con el actual presidente estadunidense Donald Trump.

No tengo invitación y he decidido salir poco, desde que estoy en la presidencia solo he hecho un viaje a la Casa Blanca porque era muy importante el que se iniciara lo del Tratado del Libre Comercio".