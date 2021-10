La venganza es "inmoral e indigna", asegura AMLO tras declaración de hija de Rosario Robles

Ciudad de México.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, negó que exista algún tipo de venganza o persecución contra la exfuncionaria Rosario Robles, quien permanecerá el prisión debido a las investigaciones que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene en su contra.

En la conferencia de prensa de este jueves 21 de octubre, el mandatario AMLO habló sobre la sentencias a Rosario Robles, y el comentario de su hija Mariana Moguel Robles, quien señaló para El Universal, sin dar nombres específicos, que su madre permanecerá el prisión por 'venganza'.

Ante esto, López Obrador declaró que si se determinó que Robles Berlanga permanezca en prisión por la llamada Estafa Maestra, es porque así lo determinó el Poder Judicial, y no el Ejecutivo.

Creo que es una decisión del Poder Judicial, de los jueces, de ellos depende, y por lo que corresponde al Ejecutivo no hay ninguna venganza," expresó el presidente en la 'mañanera' de este jueves.

En este mismo discurso, declaró que actuar por venganza sería "inmoral e indigno", y que no corresponde a los valores de la Cuarta Transformación (4T).

Nosotros no hacemos eso, es inmoral, es indigno, eso le resta a cualquiera autoridad y para nosotros lo más importante es la autoridad moral”, expresó desde Palacio Nacional .

Respecto al señalamiento de que Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo (Sedesol) durante la pasada Administración Federal de Enrique Peña Nieto (EPN), es 'perseguida política', mencionó que en la 4T "no se denuncia a nadie por consiga política".

De parte del Ejecutivo no hay persecución a nadie, no se denuncia a nadie por consigna política, y estos asuntos los trata en primera instancia la Fiscalía, que es un poder autónomo, y luego el Poder Judicial”, puntualizó López Obrador.

Luego de que el pasado miércoles un juez rechazara liberar a Rosario Robles de prisión preventiva por su presunta participación en el caso de corrupción conocido como la 'Estafa Maestra', su hija declaró a El Universal que se trataba de una venganza.

Sí es venganza, no es justicia. Ya no a la justicia selectiva, ya no a la justicia simulada, ya no”, señaló Moguel Robles.