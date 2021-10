Hoy No Circula 6 de octubre 2021: En CDMX y Edomex, 'descansa' esta terminación de placas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El programa Hoy No Circula funciona con normalidad este miércoles 6 de octubre 2021 en las entidades CDMX, Edomex, Hidalgo y Puebla; conoce aquí las normas que dicta para este día.

De acuerdo con la cuenta oficial de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) este miércoles no deben circular en el Valle de México y Área Metropolitana los vehículos que tengan engomado rojo, terminación de placas 3 y 4, y holograma de verificación 1 y 2.

Asimismo, le recuerda a los capitalinos que el horario en el que el programa Hoy No Circula se implementa es desde las 05:00 horas, hasta las 22:00 del mismo día. ¡Tómalo en cuenta¡

¿Todos los vehículos se ven afectados por el programa Hoy No Circula?

No, según la CAMe los vehículos que no tienen restricciones vehiculares en la CDMX, Edomex, Hidalgo y Puebla son los automotores híbridos y eléctricos, así como los que poseen holograma de verificación 0 y 00.

Recuera que el programa busca cuidar el medio ambiente y la calidad del aire en el Valle de México y Área Metropolitana; ¡considéralo y respétalo este miércoles!

