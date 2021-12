Variante Ómicron llega al Estado de México; confirman primer caso en trabajador sudafricano

Comparta este artículo

Toluca, Estado de México.- Se detectó el primer caso de la variante Ómicron del Covid-19 en el Estado de México, confirmó la Secretaría de Salud de la entidad.

El titular de la dependencia, Francisco Javier Fernández, indicó que se trata de un trabajador sudafricano que fue atendido en un hospital particular de Interlomas, donde lo reportan como no grave.

El funcionario señaló que esta persona reside en la Ciudad de México pero trabaja en el Edomex, por lo que fue trasladado a un hospital de Interlomas, no porque esté grave, pero para mantener la cuarentena y resguardo necesario.

Aseguró que hasta el momento es el único caso que han detectado y que el paciente se encuentra estable y que ya se le dio seguimiento a las personas con las que tuvo contacto, y no encontraron más contagios.

Cabe recordar que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, anunció el pasado 3 de diciembre el primer caso de la nueva variante del coronavirus en México.

Detalló que se trata de un hombre de 51 años que en días recientes viajó a Sudáfrica, país en donde se originó esta nueva variante. Asimismo, explicó que esta persona, cuya identidad no ha sido revelada por cuestiones se seguridad, se internó voluntariamente en un nosocomio particular de la CDMX y que su estado de salud no ha presentado complicaciones.

Fuente: El Universal