Mario Aburto, vacuna contra el Covid-19, aborto y otras polémicas de AMLO en el 2021

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador ha vuelto una tradición ofrecer conferencias de prensa matutinas de lunes a viernes, en las que toca diversos temas de México y el mundo. No obstante, en este 2021 varias estuvieron llenas de polémicas.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

En las famosas ‘mañaneras’ de AMLO ha habido de todo en este 2021, desde un concierto protagonizado por Eugenia León con motivo del Día de las Madres hasta lectura en voz alta de tuits que serían ofensivos tanto para el mandatario como para su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller. Conoce aquí cuáles han sido las más sonadas en este año.

En la imagen, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador.

Creación del ‘Quién es quién en las mentiras de la semana’

Desde que iniciaron las ‘mañaneras’ de López Obrador, el presidente dedicaba un espacio para hablar sobre los medios que, según él, distorsionaba información. Finalmente, decidió que dedicaría un espacio oficial a esto, el que se llamaría ‘Quién es quién en las mentiras de la semana’. La encargada de esta sección sería (y es) la periodista Ana Elizabeth García Vilchis.

Desde que esta sección comenzó a implementarse surgieron críticas tanto para el presidente como para la lectora, a quién se le señaló por un “deficiente lenguaje corporal”.

La última polémica que corrió en torno a esta sección fue cuando AMLO mencionó que si bien “Vilchis no sabía leer, al menos no era mentirosa”. Desde luego, las burlas en redes sociales no faltaron.

Objeción de conciencia sobre el aborto y agenda feminista en pausa

En septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la objeción de conciencia que permitía a médicos negarse a practicar abortos u otros servicios que otorga la Ley a féminas. Al respecto, el mandatario mexicano simplemente decidió no dar su opinión, pese a que los abortos clandestinos eran la cuarta causa de muerte en México 2019.

No me estoy 'lavando las manos', no soy Poncio Pilato. Sencillamente creo que a todos los mexicanos conviene que un tema de esta naturaleza el presidente no tome partido", finalizó López Obrador.

A esta polémica se suma que los informes de seguridad con perspectiva de género no se dan cada mes, y que la agenda de violencia contra la mujer aunque ha sido retomada en las ‘mañaneras’ no es una prioridad para el gobierno de la Cuarta Transformación, pese a que este 2021 se registró un mayor número de feminicidios en comparación con el 2020.

Vacuna contra el Covid-19 no es obligatoria en México

A finales de noviembre de 2021 se habló sobre el inicio de una cuarta ola de contagios de Covid-19, la cual podría ser provocada por la temporada invernal. Ante un pronóstico preocupante, el mandatario mexicano AMLO señaló que inmunizarse contra el coronavirus con las vacunas que han arribado no sería obligatorio.

Nosotros no vamos nunca a volver obligatoria la vacunación, no, porque nosotros tenemos un pueblo que es mucha pieza, el pueblo de México, estamos en los porcentajes más altos de vacunación en el mundo, la gente se está vacunando y cada vez avanzamos más", señaló López Obrador.

No obstante, días después, cuando trascendió el surgimiento de la variante ómicron del Covid-19, AMLO invitó a la población a “pensar más rápido en recibir la vacuna” e incluso él se colocó la dosis de refuerzo en plena ‘mañanera’.

El controversial mensaje a Mario Aburto, el asesino confeso de Luis Donaldo Colosio

En agosto del 2021, el presidente mexicano aprovechó un informe que la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Rosa Icela Rodríguez dio sobre las condiciones en las que se encuentra Mario Aburto, el obrero michoacano conocido por asesinar a Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la Presidencia de la República Mexicana en 1994

Luego de que la SSPC declarara que este se encontraba bien y que sus derechos humanos estaban siendo respetados en todo momento, López Obrador se dirigió a él y a su familia en el que ofreció protección del Gobierno Federal si es que se atrevía a "dar su versión" sobre el ilícito.

[A su familia y a Mario Aburto] Si tienen algo que decir sobre su proceso, que signifique otra versión sobre los hechos y si él puede expresar, probar que fue torturado, que está amenazado, y que por eso ha guardado silencio, si es que existe otra versión el Estado Mexicano lo protegería, porque a nosotros sí nos interesa mucho el que no haya ninguna duda, ninguna sospecha sobre este lamentable asesinato de Luis Donaldo Colosio", expresó López Obrador en la 'mañanera' de agosto.

¿Recuerdas alguna otra polémica de AMLO?

Fuente: Staff