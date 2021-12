AMLO responde a Calderón tras difundir 'fake new': "Vilchis no sabe leer, pero no dice mentiras"

Tepic, Nayarit.- Tras presentar la sección el 'Quién es quién en las mentiras de la semana', en donde se desmintió que el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gabinete viajaran en un tren simulador que conectaba al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), AMLO arremetió contra los que difundieron la fake new, en particular, contra Felipe Calderón.

En la conferencia de prensa de este miércoles 8 de diciembre, realizada en Tepic, Nayarit, Ana Elizabeth García Vilchis presentó la polémica sección 'Quién es quién en las mentiras de la semana', en donde habló de una noticia falsa que trascendió en redes sociales el pasado domingo.

En esta, se detallaba que AMLO no viajó en un tren rumbo al AIFA, sino que viajó en un 'tren simulador'; lo anterior lo recompartió el expresidente de México, Felipe Calderón, quien a través de sus redes sociales pidió a "la señorita que no sabe leer" [Vilchis] que lo desmintiera.

Ante esto, la presentadora de la sección respondió que "cumplió el deseo de Felipe Calderón y lo presentó en la sección", pero para desmentir la noticia falsa, pues tanto la esposa de López Obrador, como el gobernador del Edomex, Alfredo del Mazo, compartieron videos de diferentes ángulos en donde se muestra que el tren existe y no es un simulador.

Tras esto, López Obrador tomó la palabra y aseguró que México, en cuestión de obras y gestión, ya cambió. No obstante, los 'opositores' de la Cuarta Transformación se molestan por lo anterior y buscan crear controversia, cayendo en el "ridículo".

Es distinto, completamente, lo que está sucediendo ahora. No lo entienden, no lo aceptan y en su enojo caen en hasta en el ridículo", expresó AMLO.

De igual forma, respondió personalmente al tuit compartido por el expresidente panista:

Pues no sabrá leer la señorita de la sección, pero la señorita no dice mentiras, no es mentirosa", declaró López Obrador en la 'mañanera' de hoy.